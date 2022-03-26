Как в Нижнем Тагиле боролись с дефицитом (часть 3)

В начале 1980-х годов в торговле стала остро ощущаться нехватка широкого спектра промтоваров, обуви, одежды, бытовой радиоэлектроники, мебели. Причём в разряд дефицитных попадали так называемые товары повышенного спроса, то есть импорт и качественные товары отечественных производителей. При этом советская промышленность выпускала достаточное количество товаров-аналогов, но они почти не раскупались населением. Причинами тому были и низкое качество, и устаревшие модели, и непрезентабельный внешний вид. Искать решение проблемы дефицита этих товаров снова попытались за счёт увеличения объёмов закупок за рубежом, однако сделать это не удалось: в 1980 году ряд капиталистических и развивающихся стран ввели эмбарго на торговлю с Советским Союзом из-за присутствия его войск в Афганистане.

Санкции привели к тому, что часть планов по реализации и выпуску 1500 наименований товаров народного потребления повышенного спроса срочно пришлось пересматривать. Стране Советов было отказано в закупках предметов личной гигиены в Ливане, фруктов в Турции, мебели в Финляндии, комплектующих для радиоаппаратуры в Южной Корее, кофе в Бразилии, тканей в Великобритании, обуви в ФРГ.

Серьёзный дефицит товаров народного потребления повышенного спроса в 1981–1982 годах привёл к росту цен на вещевых рынках в большинстве городов СССР и расцвету спекуляции. В Нижнем Тагиле за период с 1981 по 1987 год территория вещевого рынка на Новой Кушве увеличилась в два раза, а число торгующих в субботу и воскресенье достигало 400–500 человек. Более чем в два с половиной раза увеличилась и площадь вещевого рынка Шувакиш под Свердловском.

На вещевом рынке в Нижнем Тагиле (фото неизв. авт., 1980-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-87.userapi.com/impf/c850120/v850120128/16c87a/je0DgUju4RQ.jpg) Вещевой рынок Шувакиш (фото неизв. авт., 1980-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (http://teopolitika.ru/wp-content/uploads/2018/02/9.jpg)

Для того чтобы хоть как-то наполнить рынок, Совмин увеличил экспорт нефти и нефтепродуктов. Вырученные деньги шли на закупку товаров народного потребления и продуктов за рубежом. Так, в 1981–1982 годах в полтора раза вырос импорт из стран Средней и Центральной Азии. В магазинах появились табачные изделия из Египта, Кубы и Сирии, фрукты из Израиля и Йемена, каракуль и фасоль из Афганистана, рис и чай из Индии, мясо из Аргентины. В 1983 году были перезаключены договоры со странами Совета экономической взаимопомощи и на прилавках советских магазинов стали чаще появляться дефицитные товары: польский трикотаж, румынская обувь, косметика и парфюмерия из Болгарии. Но объёмы закупок не могли удовлетворить весь спрос. Большая часть закупленных товаров оседала в торговых сетях Москвы, Ленинграда, Киева и других крупных городов. В Западную Сибирь, среднеазиатские союзные республики дефицитный товар попадал в мизерных количествах. По остаточному принципу обеспечивался дефицитом и Средний Урал, в частности Нижний Тагил. Более-менее стабильные поставки импорта осуществлялись только в так называемые закрытые города.

Тем не менее шанс купить импортную вещь у тагильчан был. Отстояв в бесконечных очередях и при известной доле везения можно было приобрести обувь Salamander, джинсы Montana, Wrangler или Mawin, мебель производства Югославии или ГДР и даже японскую электронику Akai и Sunsui. Появлялись эти вещи в магазинах очень редко и, как правило, в конце месяца, когда торговые сети, выбрасывая на прилавки дефицит, делали план по реализации.



Магнитофон Akai GX4000D (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/AKAI_GX4000D.jpg)



Часть дефицитных товаров расходилась «из-под прилавка»: работники торговли придерживали на складах товары и предлагали их родственникам и знакомым по несколько завышенным ценам. Потом дефицит появлялся на вещевых рынках, но уже в две, а то и в три цены.

Культ обладания дефицитными товарами среди советских граждан был так велик, что мало кто обращал внимание на маленькие буквы на этикетках и упаковках. Позже, в эпоху гласности, в прессе стали появляться свидетельства работников торговли, которые рассказывали, что джинсы Montana были не итальянские, а польские; ботинки, туфли и средства ухода за обувью Salamander производились по лицензии в Германской Демократической Республике, а японская аппаратура была собрана по лицензии в Венгрии. Настоящими фирменными были только товары компаний из Австрии и Франции — стран, которые не поддержали эмбарго.

Тем временем начинал обостряться дефицит бензина и дизельного топлива. Нехватка бензина и масел ощущалась и на Урале. Местные власти в меру сил успокаивали автомобилистов, уверяя их, что проблемы временные и очень скоро бензин на заправках появится. Но заверения нисколько не уменьшали очереди на автозаправочных станциях.

Очередь за бензином на АЗС на ул. Фестивальной (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-37.userapi.com/impf/pz5Y0plG0lrVQGmHx1xGREOQBSTJ5C5jtkgVxw/OpTC4jBh5wg.jpg) АЗС на ул. Фестивальной (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-8.userapi.com/impf/YWkn34PO-lFJLorx7-TwkPKwjSWzFjegHS7ggA/t72p9pawirs.jpg)

Вскоре список дефицитных товаров пополнился ходовыми автозапчастями. Вслед за полками промтоварных магазинов начинали пустеть прилавки в специализированных продуктовых магазинах, гастрономах и диетических магазинах. Часть продуктов питания, даже местного производства, время от времени становились дефицитными. В Нижнем Тагиле это были некоторые корнеплоды, колбасы, мясо, рыбные, мясные и молочные консервы. Однако в период с 1983 по 1988 год тотального продуктового дефицита не наблюдалось. Продовольственная программа, принятая в СССР в 1982 году, пусть не без сбоев, но заработала. Одним из пунктов программы было расширение закупок продовольствия у частного производителя, сельскохозяйственных кооперативов и подсобных хозяйств крупных заводов. Первое время такие закупки давали положительный эффект, насыщая потребительский рынок. Например, в 1986 году только в подсобных хозяйствах Нижнего Тагила было произведено более 560 тонн картофеля, около 1000 тонн мяса, 818 тонн молока, 740 тонн овощей. Часть этих продуктов реализовывалась на предприятиях, часть сдавалась государству, а часть поступала в продажу через сеть кооперативных магазинов, где цены были несколько выше, чем в госсекторе. Например, картофель в государственных магазинах стоил от 10 до 12 копеек за килограмм, а в магазинах сети «Коопторг» — 21 копейку. Мясо 1-й категории в «Коопторге» было дороже в среднем на 2 рубля 10 копеек, а мёд — на 9 рублей за килограмм. Но магазины кооперативной торговли были популярны у жителей города: товары там были более высокого качества и всегда в наличии.



На витрине кооперативного магазина (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

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К началу 1989-го страна начала входить в так называемый период экономической турбулентности. Существенную конкуренцию госсектору в сфере производства сельхозпродукции и продуктов питания составляла и стремительно развивающаяся кооперация. Кроме того, колхозы и совхозы, предприятия пищевой и перерабатывающей продукции массово переходили на хозрасчёт. Как следствие, началось вымывание дешёвых товаров из торговой сети и замещение их более дорогими. Некоторые экономисты, в том числе и зарубежные, стали предрекать наступление новой эпохи тотального дефицита в Советском Союзе.

В 1989 году на Урале, как и по всей стране, стала ощущаться нехватка ряда продуктов и товаров повседневного спроса в государственной торговой сети. В попытках стабилизировать торговлю местные власти ввели талоны на отдельные товары. К тому времени в Нижнем Тагиле уже были в ходу талоны на спиртные напитки и сахарный песок, мыло и моющие средства. Тогда же Совет Министров СССР выпустил постановление, устанавливающее перечень товаров, которые могли продаваться по талонам. В перечень входили: табачные изделия, сахарный песок, крупы, мыло, стиральные порошки, макароны, мясные продукты, спиртные напитки. Ряд продовольствия не подлежал продаже по талонам: молоко и молочные продукты, мясо и рыба, скоропортящиеся продукты, хлеб, овощи и фрукты.

Поначалу талоны выпускались в Москве, Ленинграде и Перми (по месту нахождения предприятий Гознака), но вскоре право печатать талоны передали местным властям. В 1991 году в обиход были введены семейные книжки с купонами на приобретение товаров длительного пользования — одежды, обуви, постельного белья, тканей. Распространялись талоны и семейные книжки через домоуправления.



Фото неизв. авт. / фрагмент ориг изображения

(https://libmir.com/i/79/153179/i_004.jpg)



В 1991–1992 годах страна вновь оказалась охвачена тотальным дефицитом, который обострялся на фоне приватизации промышленных предприятий, большая часть которых были впоследствии либо закрыты, либо перепрофилированы. Сократился выпуск молока и молочных продуктов, колбас и мясных полуфабрикатов, кондитерских и макаронных изделий и даже хлеба. В конце 1991 года в кулуарах городской власти обсуждался вопрос о сокращении на два часа рабочего времени продавцов булочных и хлебных отделов магазинов, так как к шести часам вечера хлеб полностью раскупался и торговать было нечем.



В хлебном отделе одного из тагильских магазинов (фото Тимофея Дубинина, 1991 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images/853.jpg)



Если товары по талонам ещё можно было выкупить, то за другими продуктами ежедневно выстраивались длинные очереди, конец которых часто находился на улице. Витрины и прилавки магазинов то и дело украшались объявлениями «Не более одного десятка в руки», «Не более 2 кг в одни руки» и тому подобное.



Очередь в булочную на проспекте Ленина (фото неизв. авт., 1991 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagilskie-magaziny-vitriny-interer/1991-god.-Ochered-za-tovarami-po-talonam..jpg)



2 января 1992 года в соответствии с Указом президента РСФСР от 3 декабря 1991 года № 297 была проведена либерализация потребительских цен, что привело к углублению продовольственного кризиса. Производитель перестал поставлять в торговую сеть продукцию по прежним ценам и предлагал те же товары, но уже по ценам, которые установил сам. Только за 1992–1993 годы цены на некоторые товары выросли до 25 раз. Массовые закупки продуктов питания за рубежом тоже не спасали положение: импортные продукты стоили существенно дороже, и новые цены вызывали у покупателя настоящий шок.

Новые цены (фото Александра Овчинникова / фрагмент. ориг. изображения) (https://cdnimg.rg.ru/i/photogallery/2021/12/30/cb3c5f5c3d03a49/cb3c5f5c3d03a491640882387.jpg) Новые цены (фото Александра Овчинникова / фрагмент. ориг. изображения) (https://cdnimg.rg.ru/i/gallery/f1fa06f6/2_e9703368.jpg) Новые цены (фото Александра Овчинникова / фрагмент. ориг. изображения) (https://cdnimg.rg.ru/i/gallery/f1fa06f6/3_99ceab69.jpg)

Либерализация цен привела к сокращению выпуска продукции, а затем и к закрытию целого ряда производств. За 1993–1995 годы из 63 предприятий перерабатывающей и лёгкой промышленности, расположенных в Нижнем Тагиле и пригороде, 40 прекратили выпуск продукции. Справедливости ради надо сказать, что сельскохозяйственные кооперативы пытались занять свою нишу на потребительском рынке, выпуская качественные и сравнительно недорогие товары.

Так, в Екатеринбурге в торговых сетях появились овощные и грибные консервы, лесные ягоды, джемы и варенье. В Нижнем Тагиле большим спросом пользовались овощные консервы местных кооперативов: маринованные огурцы и помидоры, маринованная капуста, всевозможные овощные закуски. Однако после того, как страну стали наводнять дешёвые, но низкокачественные импортные продукты, местные предприятия одно за другим начали закрываться. Тем не менее к 1995 году продовольственный кризис был преодолен. Были отменены талоны на продукты питания и товары первой необходимости. Продажу товаров по талонам или квитанциям сохраняли ещё три года, но исключительно в магазинах спецобслуживания.

Начиная с 1998 года вспышки дефицита периодически случались, но все они были искусственно спланированы торговыми сетями перед повышением цен. Многие из нас помнят дефицит соли, спичек, гречки, сахара в начале 2000-х. В настоящее время в нашей стране сохраняется дефицит доходов большинства граждан, что удерживает покупательную способность населения на низком уровне.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»