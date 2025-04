В 1970-е годы советские граждане покупали в заграничных поездках тагильский трикотаж, уверенные, что это импортные вещи — «не чета нашему барахлу»

В 1958 году на одном из заседаний недавно образованного Совета народного хозяйства (СНХ) Средне-Уральского экономического района был поднят вопрос о снабжении жителей городов Свердловской области промышленными товарами и товарами повседневного спроса. Один из содокладчиков — первый секретарь Нижнетагильского горкома партии Виталий Иванович Довгопол — отметил, что в промышленных городах Урала, в том числе и в Нижнем Тагиле, последние год-два наблюдается тенденция к возникновению дефицита товаров повседневного спроса, в частности, одежды. Выработанное в ходе заседания постановление гласило: ходатайствовать перед Совмином СССР о выделении средств на постройку в Нижнем Тагиле фабрики верхнего трикотажа.

Во второй половине 1950-х годов в Нижнем Тагиле действительно сложилось трудное положение с одеждой. Всё, что поступало в город по заявкам Горпромторга, давно вышло из моды и было низкого качества. За одеждой тагильчане предпочитали ездить в Свердловск, Курган, Киров и Пермь. Если была такая возможность, многие во время отпуска ехали в Москву, и там проводили время в беготне по магазинам и стоянии в очередях. Дефицитом стала даже школьная форма для мальчиков. Если для первоклашек форму ещё можно было купить в магазинах, то за формой для восьмиклассника приходилось ехать в другой город. Так же дефицитом являлась одежда для занятий спортом, которую было трудно купить даже спортивным обществам. Проблему частично удавалось решать с помощью ателье, куда можно было отдать перелицевать или перешить одежду. Но ателье было мало, и ждать выполнения заказа порой приходилось по три месяца. Ещё хуже обстояли дела с одеждой в сёлах и деревнях.

«Пробивать» решение о строительстве в Нижнем Тагиле фабрики верхнего трикотажа поручили Виталию Ивановичу Довгополу, который одно время работал заведующим промышленным отделом обкома партии и имел связи в Москве. Но в Совмине СССР быстро приняли решение о строительстве в Нижнем Тагиле трикотажной фабрики. Как оказалось, предложение Свердловского СНХ полностью вписывалось в концепцию партии и правительства по промышленному развитию Среднего Урала.

Уже 23 июня 1958 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 795 о строительстве в нашем городе фабрики верхнего трикотажа. А в самом начале 1959 года начались инженерно-изыскательские работы по данному проекту. Местом для строительства фабрики выбрали пустырь, где в годы Великой Отечественной войны находился склад готовой продукции завода № 381, выпускавшего штурмовики Ил-2. Первоначально фабрику собирался строить трест № 88, но в Москве настояли на том, чтобы строительство вёл трест «Тагилстрой». Почему? Ведь технические базы и правление треста № 88 находились ближе, что позволяло оперативнее решать возможные трудности. Но в столице посчитали, что техническое оснащение треста «Тагилстрой» гораздо лучше, чем у вагонских строителей, а значит, предприятие будет построено быстрее. По планам Совмина, фабрика должна была вступить в строй через три года. В апреле 1960 года утвердили смету строительства, в сентябре Стройбанк перевёл на счёт первый транш, и вскоре была создана дирекция будущей фабрики и открыт приём специалистов. В мае 1961 года строители начали кладку стен главного корпуса фабрики, а летом начался завоз оборудования, монтажом которого занялась организация «Легпроммонтаж» из Новосибирска. В 1963 году начались пусконаладочные работы вязального и швейного оборудования, 40 человек отправили на учёбу на предприятия Министерства лёгкой промышленности.

20 ноября 1964 года Государственная комиссия подписала акт приёма в эксплуатацию первой очереди трикотажной фабрики. Было введено в действие 450 единиц вязального и закройно-швейного оборудования. Производственная мощность первой очереди составляла два миллиона изделий в год. На момент открытия в составе фабрики были следующие подразделения: швейный, вязальный и экспериментальный цеха основного производства; ремонтно-механический цех, энергоцех и склад готовой продукции. В 1967 году на фабрике появились транспортный цех, отдел технического контроля и столовая.

В цехе Нижнетагильской трикотажной фабрики (фото Анатолия Горькова / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/imgbook7/2123.jpg)

Хотя почти 45% всей готовой продукции отправлялось в другие города Свердловской области и за её пределы, положение с одеждой в Нижнем Тагиле стало быстро исправляться. Единственной серьёзной претензией к производителю стал вышедший из моды ассортимент. На этот счёт время от времени в городской и областной прессе появлялись заметки и фельетоны. Впрочем, претензии к ассортименту не всегда были оправданны.

В 70-х годах прошлого века поездка советского гражданина за границу, пусть даже в соцстраны, являлась событием. Из зарубежных турпоездок и командировок всегда старались привезти какие-нибудь вещи. В 1976 году одна из сотрудниц отдела главного металлурга котельно-радиаторного завода вернулась из туристической поездки в ГДР и похвасталась знакомым, что привезла оттуда великолепный спортивный костюм, «копия Jofa, не чета нашему барахлу». Но через пару дней дама обнаружила вшитый шильдик, на котором латиницей было написано: «Produced in the USSR at the knitting factory Nizhny Tagil» — «Сделано в СССР на трикотажной фабрике в Нижнем Тагиле». Затем подобные случаи стали происходить всё чаще. Тагильский трикотаж привозили из Польши, Болгарии, Югославии, Венгрии, Кубы, даже не подозревая, что тратят валюту на вещи, произведённые в их родном городе. Справедливости ради надо сказать, что трикотаж, отправляемый на экспорт, действительно отличался высоким качеством и соответствовал модным тенденциям того времени.

В цехе Нижнетагильской трикотажной фабрики (фото Анатолия Горькова, 1972 г./ фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-17.userapi.com/impg/RagzAdKJJFhWXk9YBl8EZfOdQIE0eIC_R-M2JQ/0rXEhmVugsI.jpg?size=800x622&quality=95&sign=02ccfc8064b7f1e216c42acce980de41&type=album)

Согласно приказу Министерства текстильной промышленности РСФСР № 3 от 3 января 1974 года Нижнетагильская трикотажная фабрика была реорганизована в НТПТО — Нижнетагильское производственное трикотажное объединение. В его состав, кроме трикотажной фабрики, вошли: Свердловская фабрика верхнего трикотажа, Свердловская фабрика бельевого трикотажа, чулочно-носочная фабрика в посёлке Черноисточинск и три производственных участка в посёлках Ива, Висим и Лёвиха. Штат объединения вырос с 1891 до 3250 человек. Объединение выпускало до 5 млн изделий в год. К началу 1980-х были открыты два фирменных магазина, реконструирована столовая, построены три детских комбината — № 104, № 167 и № 194. На паях с другими предприятиями велось строительство жилья: в год работники фабрики получали 4–7 новых квартир.

После перестройки в результате акционирования трикотажное объединение распалось: из его состава вышли Черноисточинская чулочно-носочная фабрика и обе свердловские трикотажные фабрики. В декабре 1992 года остатки производства были зарегистрированы как акционерное общество закрытого типа «Нижнетагильская трикотажная фирма “Тринта”». Но это не спасло фабрику. В 1996 году прекратил свою деятельность профком предприятия, из-за отсутствия оборотных средств были закрыты производственные участки в посёлках Ива и Лёвиха, филиал в Кушве, участок в исправительно-трудовой колонии № 6. В 1998 году производство трикотажных изделий на самой фабрике было остановлено, а вскоре введено внешнее управление. 2 июля 2000 года арбитражный суд признал фирму «Тринта» банкротом.

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/cards/images/1990_01.jpg)

© 2025. Д. Г. Кужильный

При подготовке материала использованы источники:

— МКУ «Муниципальный архив социально-правовых документов города Нижний Тагил», Ф. № 70

— ОДА НТ, Ф. № 572, 472.

— «Краткий справочник по фондам государственного архива Свердловской области» Екб., 1996 г.

— литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова), СПб, 2000 г.

Отдельная благодарность Интернет-ресурсу: http://tagil-press.ru