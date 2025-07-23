В посёлке Уралец под Нижним Тагилом приведут в порядок объездную дорогу после жалоб в прокуратуру и огласки в СМИ

В посёлке Уралец под Нижним Тагилом приведут в порядок дорогу, ставшую причиной многочисленных жалоб местных жителей. Подрядчик сообщил об утверждении сметы.

Напомним, в июне в посёлке Уралец началась реконструкция моста через реку Мартьян. Из-за технических сложностей организовать полноценный дублёр не удалось, и в качестве объездного маршрута была открыта старая лесная дорога. Её частично засыпали крупным щебнем, что сделало дорогу небезопасной и неудобной для пешеходов и автомобилистов.

Жители не раз обращались к главе города, в прокуратуру и в СМИ, добиваясь улучшения ситуации. По их словам, ещё 22 июня часть дороги начали засыпать мелким щебнем, но полноценной реконструкции не последовало. Люди опасались, что с наступлением холодов посёлок окажется фактически отрезан от города.

В связи с жалобами местных жителей прокуратура Пригородного района провела проверку. Надзорное ведомство установило, что в ходе исполнения муниципального контракта между МКУ «СЗГХ» и ООО «СтройПроект» были допущены нарушения федерального законодательства. В адрес главы города Владислава Пинаева направлено представление с требованием устранить нарушения. О результатах рассмотрения обращения будет сообщено позже.

Как рассказала местная жительница Анна, активно добивавшаяся решения проблемы, после публикаций в прессе и жалоб в соответствующие органы ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Подрядчик сообщил, что смета утверждена и работы по полной отсыпке дороги начнутся в ближайшее время. Завершить все работы планируют до конца июля.