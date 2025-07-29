Суд в Нижнем Тагиле отказал в УДО убийце полицейского

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении 33-летнему Алексею Деньгину. В 2013 году мужчина был признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения), п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрытия другого преступления или облегчения его совершения) и приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. В 2022 году суд изменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

По информации СМИ, 31 августа 2013 года в Екатеринбурге стажёр полиции Евгений Чепурных вместе с другом провожал девушку. В этот момент к ним подъехал автомобиль, из которого вышли ранее судимые Артём Тимофеев и Алексей Деньгин.

Они напали на молодых людей и избили их, затем схватили Чепурных и затолкали в багажник. Преступники увезли его в лес, где нанесли стажеру полиции удары рукоятью травматического пистолета. От полученных ранений мужчина скончался. Убийцы были задержаны на следующий день. Тимофеева приговорили к 8 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

Деньгин подал апелляцию в вышестоящий суд, однако Свердловский областной суд, изучив материалы дела, решил оставить решение суда первой инстанции без изменений. Алексей Деньгин продолжит отбывать назначенное ему наказание.