В Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП, в котором пострадали три человека 

В минувшую пятницу, 25 июля, на перекрёстке улицы Юности и Ленинградского проспекта произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом АН «Между строк» рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Chery Tiggo ехал по улице Юности со стороны улицы Алтайской. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора на Ленинградский проспект он не пропустил встречный Mitsubishi Outlander под управлением 48-летнего мужчины.

В результате столкновения травмы получили три человека: два пассажира Chery Tiggo и один пассажир Mitsubishi Outlander. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Установлено, что в момент происшествия пассажиры использовали ремни безопасности.

Сотрудниками дорожной полиции установлено, что у водителя Chery Tiggo стаж вождения 17 лет. В течение 2025 года к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался один раз. В отношении тагильчанина составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрёстка). Также полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (причинение вреда здоровью потерпевшего). Владелец машины рассказал инспекторам, что не заметил приближающийся автомобиль.

В момент аварии оба водителя были трезвы. По факту ДТП назначено проведение проверки, в результате которой будет принято процессуальное решение.