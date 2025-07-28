В Нижнем Тагиле разыскивают 50-летнюю Анну Чуднову 

В Нижнем Тагиле больше недели разыскивается 50-летняя Анна Чуднова. С 20 июля её местонахождение неизвестно. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», женщина нуждается в медицинской помощи.

Согласно информации из ориентировки, пропавшая худощавого телосложения, рост 176 см, волосы русые, глаза серые. Была одета в светло-синюю рубашку в белую полоску, синие джинсы и белые туфли.

На момент публикации оперативный комментарий от пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» получить не удалось.

Просьба ко всем, кто видел женщину, сообщить информацию по горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.