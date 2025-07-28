В Нижнем Тагиле парень перевёл телефонным мошенникам почти 300 тысяч рублей

22-летний тагильчанин стал очередной жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками различных организаций, включая «Почту России», «Роскомнадзор» и «Центробанк», сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Преступники связались с молодым человеком через мессенджер и сообщили, что якобы от имени «Министерства образования» ему пришло письмо. Они попросили его продиктовать код из SMS-сообщения, после чего его контакт был перехвачен другими «специалистами», которые уже представлялись сотрудниками «Роскомнадзора».

Они заявили, что данные тагильчанина попали к мошенникам, и связали его с «представителем Центробанка». Этот человек убедил молодого человека срочно перевести деньги на «безопасный счёт», чтобы защитить их от несанкционированного списания.

Парень обналичил 285 тысяч рублей и лично перевёл их на указанный счёт. Только после этого он понял, что стал жертвой обмана.

В МВД напоминают, что ни один сотрудник банка, полиции, Роскомнадзора или любой другой государственной структуры не имеет права требовать перевода денег, диктовать коды или входить в онлайн-банк по ссылкам. Если вы столкнулись с подобными звонками, немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию.