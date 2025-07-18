Тагильский weekend топ-6: День металлурга, публичная лекция на Старом Демидовском заводе и эндуро-гонки

О том, чем заняться с 19 по 20 июля
Мужчины с завода будут отдыхать в свой профессиональный праздник, а дамы — охотиться за женихами. Ну а мы предлагаем вам насыщенную программу на предстоящие выходные, когда будет отмечаться знаковый для Нижнего Тагила День металлурга. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой!
День металлурга (0+)
19 июня 18:30-22:30
Сцена за КДК «Современник»
Большая праздничная программа ко Дню металлурга пройдёт на площади за КДК «Современник». Первыми металлургов поздравят творческие коллективы ЦКиИ НТМК, а затем праздник продолжат приглашённые знаменитые гости — группа «Uma2rman», певцы Клава Кока и Niletto.
Публичная лекция на Старом Демидовском заводе (16+)
19 июля 11:00
ЭИТ «Старый Демидовский завод»
Состоится встреча с одним из самых известных экспертов в области индустриального наследия России Инной Юрьевной Крыловой, приуроченная к 300-летию Старого Демидовского завода. Тема встречи: «Сохранение индустриального наследия России — залог процветания Отечества. Подвиг девелопмента». Участники обсудят актуальные проекты реновации индустриального наследия в разных регионах страны, рассмотрят вклад Нижнего Тагила в отечественный опыт сохранения индустриальных объектов, представят возможности различных сценариев девелопмента бывших заводских территорий и многое другое.
Эндуро-гонки (12+)
19 июля 10:30
Этнопарк «Ермаково городище»
Эндуро-гонки (гонки по пересечённой местности) пройдут завтра в этнопарке «Ермаково городище». 10:30 — старт первых заездов по классам; 13:00 — старт вторых заездов по классам; 15:30 – старт третьих заездов по классам; 18:00 — подведение итогов; 18:30 — награждение.
Сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)
19 июля 12:00 – 18:00
Центральная городская библиотека
Все любители настольных игр смогут показать свои умения на еженедельной игротеке. Интересные игры, опытные ведущие, которые помогут разобраться в правилах даже новичкам, и теплая дружеская атмосфера.
Мастер-класс «Перчатка металлурга» (12+)
19 июля 13:00
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4
На мастер-классе все присутствующие смогут изготовить движущуюся модель перчатки металлурга.
Встреча с тагильскими художницами (12+)
20 июля 15:00
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4
Встреча с тагильскими художницами Ксенией Лариной и Полиной Закировой состоится в рамках фестиваля «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова». Также на встрече музыкант Иван Соннов представит аудиовизуальный сет.