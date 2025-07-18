Тагильский weekend топ-6: День металлурга, публичная лекция на Старом Демидовском заводе и эндуро-гонки

О том, чем заняться с 19 по 20 июля

Мужчины с завода будут отдыхать в свой профессиональный праздник, а дамы — охотиться за женихами. Ну а мы предлагаем вам насыщенную программу на предстоящие выходные, когда будет отмечаться знаковый для Нижнего Тагила День металлурга. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой!

День металлурга (0+)

19 июня 18:30-22:30

Сцена за КДК «Современник»

Большая праздничная программа ко Дню металлурга пройдёт на площади за КДК «Современник». Первыми металлургов поздравят творческие коллективы ЦКиИ НТМК, а затем праздник продолжат приглашённые знаменитые гости — группа «Uma2rman», певцы Клава Кока и Niletto.

Публичная лекция на Старом Демидовском заводе (16+)

19 июля 11:00

ЭИТ «Старый Демидовский завод»

Состоится встреча с одним из самых известных экспертов в области индустриального наследия России Инной Юрьевной Крыловой, приуроченная к 300-летию Старого Демидовского завода. Тема встречи: «Сохранение индустриального наследия России — залог процветания Отечества. Подвиг девелопмента». Участники обсудят актуальные проекты реновации индустриального наследия в разных регионах страны, рассмотрят вклад Нижнего Тагила в отечественный опыт сохранения индустриальных объектов, представят возможности различных сценариев девелопмента бывших заводских территорий и многое другое.

Эндуро-гонки (12+)

19 июля 10:30

Этнопарк «Ермаково городище»

Эндуро-гонки (гонки по пересечённой местности) пройдут завтра в этнопарке «Ермаково городище». 10:30 — старт первых заездов по классам; 13:00 — старт вторых заездов по классам; 15:30 – старт третьих заездов по классам; 18:00 — подведение итогов; 18:30 — награждение.

Сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

19 июля 12:00 – 18:00

Центральная городская библиотека

Все любители настольных игр смогут показать свои умения на еженедельной игротеке. Интересные игры, опытные ведущие, которые помогут разобраться в правилах даже новичкам, и теплая дружеская атмосфера.

Мастер-класс «Перчатка металлурга» (12+)

19 июля 13:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4

На мастер-классе все присутствующие смогут изготовить движущуюся модель перчатки металлурга.

Встреча с тагильскими художницами (12+)

20 июля 15:00

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 4

Встреча с тагильскими художницами Ксенией Лариной и Полиной Закировой состоится в рамках фестиваля «Исконный свет Салафиила. Светоживопись Павла Голубятникова». Также на встрече музыкант Иван Соннов представит аудиовизуальный сет.