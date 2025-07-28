В Нижнем Тагиле скончалась директор конноспортивного клуба «Уралец» Наталья Горохова

В Нижнем Тагиле состоится прощание с руководителем конноспортивного клуба «Уралец» Натальей Гороховой, скончавшейся 26 июля в результате трагического случая, обстоятельства которого не уточняются.

«Она была верным другом, настоящим профессионалом, любящей женой и мамой. Половина её большого сердца была наполнена любовью к животным! Наташа дарила нам спокойствие, уверенность и неиссякаемый оптимизм! Очень трудно представить дальнейшую жизнь без нашей такой Наташи», — написано в сообщении паблика КСК «Уралец».

Наталье было 40 лет, у неё остались муж и двое маленьких детей. Прощание состоится в большом зале похоронного дома «Реквием» 29 июля в 13:30.