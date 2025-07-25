В Нижнем Тагиле водитель на Mercedes сбил человека и скрылся с места ДТП

В ночь на 23 июля в районе дома № 23б на улице Свердлова неустановленным автомобилем был совершён наезд на 41-летнего пешехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего обнаружили случайные прохожие и вызвали сотрудников полиции и медиков. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы № 1 Нижнего Тагила.

Сотрудникам ГАИ удалось в кратчайшие сроки найти автомобиль в одном из гаражных кооперативов и установить личность водителя, покинувшего место происшествия. Им оказался 28-летний безработный тагильчанин с 10-летним стажем вождения. За последние полгода мужчина шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz C-200 под управлением 28-летнего мужчины, двигаясь по проезжей части в прямом направлении, в районе дома № 23б на улице Свердлова, допустил наезд на 41-летнего мужчину–пешехода, после чего с места происшествия скрылся», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

В разговоре с полицейскими нарушитель заявил, что в ту ночь он просто катался по городу. Пешехода он заметил только перед столкновением и не смог избежать наезда, так как мужчина в этот момент находился посередине дороги. Он не сообщил о ДТП в экстренные службы, так как находился в шоковом состоянии и испугался последствий. По факту ДТП проводится проверка для выяснения всех деталей произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.