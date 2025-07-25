«Я сама несколько раз отскакивала». Что жители Нижнего Тагила думают о запрете электросамокатов в городе (ВИДЕООПРОС)

В сводках новостей всё чаще появляются сообщения о ДТП с участием электросамокатов и пешеходов. Один из таких инцидентов произошёл недавно в Нижнем Тагиле: на набережной возле Театрального сквера мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку. В результате наезда ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

После происшествия глава города Владислав Пинаев заявил о необходимости принять кардинальные меры и запретить деятельность кикшеринговых компаний на территории Нижнего Тагила. Эту инициативу поддержал начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, отметив, что подобная практика уже реализована в некоторых городах: в Благовещенске, Елабуге, Набережных Челнах и двух муниципалитетах Ставропольского края — Солнечнодольске и Изобильном.

«В администрации Нижнего Тагила прошло внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, инициатором которого стал отдел Госавтоинспекции. Поводом стал ряд резонансных происшествий, произошедших в июле. Среди них — наезд электросамоката, который по мощности приравнивается к мопеду, на пятилетнего ребёнка, гулявшего вместе с мамой по набережной. Ранее в Нижнем Тагиле также был зарегистрирован ряд ДТП с участием электросамокатов из кикшеринговых фирм, которые школьники арендовали с помощью детской банковской карты и в дальнейшем стали участниками ДТП. Руководители Госавтоинспекции выступили с предложением позаимствовать опыт других городов и совместно с мэрией запретить работу кикшеринговых фирм по аренде средств индивидуальной мобильности. Этот вопрос сейчас находится на обсуждении в администрации города», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы узнать их отношение к запрету на аренду электросамокатов и использование личного электротранспорта. Что отвечали горожане — смотрите в нашем видеоопросе.