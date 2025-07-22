Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мужчина на электросамокате сбил ребёнка на городской набережной в Нижнем Тагиле

СУ СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с электросамокатом в Нижнем Тагиле, в котором пострадал 5-летний ребёнок.

Напомним, 20 июля около 21:00 на набережной возле Театрального сквера мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Как рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области, электросамокат мощностью 450Вт приравнивается к мопеду, для управления которым необходимо водительское удостоверение категории «М» и защитный мотошлем. Водитель объяснил сотрудникам полиции, что не успел затормозить, чтобы избежать столкновения, а также рассказал, что не знал о правилах, по которым передвижение на этом транспортном средстве разрешено только по проезжей части.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По мнению главы города Владислава Пинаева, необходимо принимать кардинальные меры и запретить работу кикшеринговых компаний на территории Нижнего Тагила, сообщает «Тагильский рабочий». Такое решение поддержал и начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, отметив, что в некоторых городах такой запрет уже введён.