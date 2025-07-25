Неоформленный рабочий в Нижнем Тагиле отсудил у предприятия 600 тысяч рублей за производственную травму

Тагилстроевский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску тагильчанина о защите трудовых прав. История Дмитрия началась с предложения работы от знакомого. Набиралась бригада для ремонта кровли производственного помещения на территории предприятия в 100 км от Нижнего Тагила.

Предложение привлекало возможностью высокого и быстрого заработка, однако такая работа редко оформляется официально. Договоренность о привлечении к работе письменным соглашением оформлена не была. Дмитрий начал работать, надеясь на последующее официальное оформление. Это распространенное заблуждение часто приводит к проблемам для работников. Неоформленные отношения оставляют их без защиты в случае неприятностей.

На пятый день работы Дмитрий упал с шестиметровой высоты и получил тяжелые переломы. Под влиянием обещаний работодателя компенсировать расходы на лечение и оплатить больничный, Дмитрий скрыл реальные обстоятельства травмы, сказав врачам, что получил её в быту. Однако позже ему выплатили лишь небольшую часть обещанной компенсации и оплатили только отработанные дни. Больничные листы остались неоплаченными, а здоровье Дмитрия требует длительного лечения.

«Попытки урегулировать вопрос мирным путем результата не принесли, тогда Дмитрий обратился в суд и просил установить факт трудовых отношений с ООО “СтройКомплектМонтаж”, название которого звучало от предложивших ему работу людей и было указано на его пропуске на территорию предприятия в месте выполнения работ. Он настаивал на признании травмы несчастным случаем на производстве и просил о компенсации морального вреда», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Тагилстроевского суда.

Представитель ответчика отрицал все претензии. Он утверждал, что организация не нанимала Дмитрия на работу, а заключила гражданско-правовой договор с самозанятым, который имел право привлекать дополнительных работников, одним из которых был Дмитрий. Ответственность за его безопасность лежала на самозанятом.

Суд признал позицию ответчика несостоятельной. Формальное отсутствие трудового договора не освобождает работодателя от ответственности за обеспечение безопасных условий труда. Исковые требования были удовлетворены: суд установил факт трудовых отношений, признал травму производственной и взыскал компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.