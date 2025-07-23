Житель пригорода Нижнего Тагила, 276 раз привлекавшийся за нарушения ПДД, погиб в аварии вблизи Невьянска, врезавшись в дерево

22 июля в 13:45 в результате аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов погиб 38-летний житель пригорода Нижнего Тагила.

«По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля KIA K5, следуя из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила выбрал небезопасную скорость для условий мокрой дороги, что привело к потере управления транспортным средством с последующим съездом с проезжей части и наездом на дерево», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель скончался на месте от травм несовместимых с жизнью, до прибытия скорой. Установлено, что погибший был жителем пригорода Нижнего Тагила, имел 19-летний стаж вождения и 276 привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Также известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности во время движения. Его состояние на момент ДТП будет уточнено после завершения химико-токсикологического анализа.