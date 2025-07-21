В Нижнем Тагиле временно ограничат движение на путепроводе по Луганскому проспекту

С 21 июля до 15 августа текущего года в Нижнем Тагиле будет закрыт заезд на путепровод по Луганскому проспекту со стороны Екатеринбурга в направлении ГГМ, а также проезд по путепроводу со стороны Дзержинского района в направлении ГГМ. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения связаны с проведением работ по установке дорожного ограждения путепровода на дорожной развязке «Южный подъезд к Нижнему Тагилу — Луганский проспект».

«Объезд ограничений возможен по открытым автодорогам улично-дорожной сети города. Приносим извинения за временные неудобства», — сказано в сообщении.