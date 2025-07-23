В Нижнем Тагиле началось строительство новой школы на ГГМ

В Нижнем Тагиле, в микрорайоне «Александровский» на Гальянке, началось строительство новой общеобразовательной школы, рассчитанной на 1200 учеников. Завершение строительства объекта стоимостью более 2,5 млрд рублей запланировано на 2027 год.

Сейчас на участке площадью 49 тысяч кв. метров идут подготовительные работы: расчищена территория, организована новая подъездная дорога к строительной площадке, установлено ограждение, разрабатываются траншеи под коммунальные сети.

Планируется, что на территории школы будут построены три игровые зоны по 500 кв. метров для младших школьников, пять площадок по 180 кв. метров для первоклассников, а также пространства для учащихся средней школы. Кроме того, появятся футбольное поле с беговыми дорожками площадью почти 7,5 тысячи кв. метров, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, зоны отдыха.

Строительство школы производится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и соглашения о сотрудничестве администрации Нижнего Тагила и правительства Свердловской области с компанией ЕВРАЗ, подписанного в 2024 году. Как отметил глава города Владислав Пинаев, новая школа крайне необходима в микрорайоне с учётом его активной застройки и роста населения.