В Екатеринбурге стартовал проект «Платформа роста» по поддержке свердловских брендов в продвижении на Wildberries (ВИДЕО)

Накануне, 22 июля, в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» состоялась презентация старта федерального проекта «Платформа роста» в Свердловской области. «Платформа роста» — это совместная инициатива объединённой компании Wildberries & Russ (РВБ) и АНО «Агентство стратегических инициатив», направленная на поддержку малого и среднего бизнеса в выходе и успешной работе на маркетплейсе. Оператором проекта в регионе выступает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

О запуске «Платформы роста» для свердловских предпринимателей объявили на встрече с представителями регионального бизнеса главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян и заместитель губернатора Свердловской области, министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

«По поручению врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера мы активно работаем над созданием условий для развития наших уральских брендов. “Платформа роста” обеспечивает масштабирование сильных региональных компаний. Проект точно попадает в поставленную на федеральном уровне задачу по доращиванию компаний МСП: помощи в переходе из микробизнеса в малый, из малого — в средний и далее. Сегодня в федеральный проект вошли 19 компаний из Свердловской области. Благодаря дополнительным инструментам — обучению и продвижению, логистической поддержке и специальным условиям размещения, компании могут достичь кратного роста», — сказал Дмитрий Ионин.

Свердловская область стала 23-м регионом, где была запущена «Платформа роста». К программе присоединились 19 предпринимателей из Каменска-Уральского, Арамили, Верхней Пышмы, Невьянска, Красноуфимска и других городов региона, получившие одобрение от компании Wildberries & Russ. Среди участников — производители одежды, спортивных товаров, продукции для детского развития, книг и продуктов.

Кроме того, на маркетплейсе Wildberries появилась отдельная витрина «Сделано в Свердловской области», где представлены товары местных производителей.

«Мы видим в Свердловской области огромный потенциал для развития предпринимательства: как с точки зрения увеличения числа активных предпринимателей, сделавших ставку на онлайн-торговлю, так и с точки зрения качественного развития их брендов. Именно здесь появилось множество уже ставших знаменитыми отечественных компаний. Помимо этого, ваш регион входит в десятку регионов России по росту продаж на Wildberries за прошедший год и занимает первое место по количеству продавцов в Уральском федеральном округе. Я верю, что вместе с “Платформой роста” мы не только откроем и вырастим новых национальных чемпионов, но и поможем реализовать экспортный потенциал, выведя локальные и федеральные бизнесы на международный уровень», — поделился главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

Реализацию проекта в Свердловской области курирует СОФПП. Фонд занимается привлечением участников, предоставляет консультации по условиям программы, сопровождает компании на всех этапах участия, а также оказывает помощь в решении организационных и операционных вопросов.

«Для многих участников это не первый опыт — их бренды уже представлены на Wildberries. Участие в программе открывает новые возможности: позволяет выстроить более эффективную работу, усилить продвижение, разобраться в нюансах логистики, аналитики и роста. “Платформа роста” — это не просто доступ к знаниям, а полноценная система поддержки. Фонд будет рядом на каждом этапе — от консультаций до помощи в решении организационных вопросов», — отметил исполняющий обязанности директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Храмцов.

Проект будет длиться один год. В течение этого времени предприниматели пройдут обучение, получат инструменты продвижения, менторскую и маркетинговую поддержку. Лучшие из них смогут рассчитывать на дополнительные возможности для масштабирования и роста.

В настоящее время в проекте более 400 брендов из регионов России. «Платформа роста» уже вышла на международный уровень и доступна для бизнеса в Узбекистане. До конца года организаторы планируют присоединить к программе поддержки до 1000 брендов из 40 регионов и увеличить оборот каждого участника в два раза.