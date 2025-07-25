Тагильский weekend топ-6: «ЗАВОДнение», жизнь на далёкой планете, пишем рассказ за час, «Параллельные вселенные» и футбол

О том, чем заняться 26 и 27 июля

Одна Аня пролила на рельсы масло, другая — слёзы, но в итоге обе стали причиной ЧП на ж/д транспорте. Ну а мы собрали для вас в нашей традиционной пятничной подборке лучшие мероприятия предстоящих выходных, которые помогут провести время интересно и с пользой.

Книжный Тагил: литературный клуб (18+)

26 июля в 15:00

в Центральной библиотеке, читальный зал

Центральная городская библиотека приглашает на встречу читательского клуба, посвящённую одному из самых трогательных и запоминающихся произведений Кира Булычева — роману «Посёлок» (16+). В этот раз участники погрузятся в атмосферу далёкой, заброшенной планеты, где выросло поколение детей, потомков потерпевшей крушение экспедиции. Оторванные от цивилизации, они создали свой маленький мир, полный опасностей и надежд.

«ЗАВОДнение» на Старом Демидовском заводе(6+)

26 июля с 16:00

в эко-индустриальном технопарке «Старый Демидовский завод»

В программе мероприятия «ЗАВОДнение» на Старом Демидовском заводе вас будет ждать захватывающее представление от профессионального кузнеца, а также мастер-классы от приглашённых мастеров и красочная ярмарка изделий ручной работы.

Литературный интенсив «Пишем за час» (12+)

27 июля в 16:00

в креативном кластере САМОРО.док

Прозаик из Челябинска Антон Ермолин привезёт в Нижний Тагил свой литературный интенсив «Пишем за час». Он поделится профессиональным писательским опытом с молодыми писателями Нижнего Тагила, а также порассуждает о том, что делает тексты узнаваемыми, как рождается писательский стиль. В завершение встречи каждый участник напишет короткие тексты на свободную тему. Авторов лучших работ ждут призы. Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Мастер-класс «Параллельные вселенные» (6+)

27 июля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В рамках фестиваля светоживописи пройдёт мастер-класс по мотивам арт-объекта Светланы Бакшаевой «Параллельные вселенные». На мастер-классе вы сможете создать подвесное украшение. Солнечные лучи, попадая на него, будут «рисовать» на стенах удивительные световые узоры и переливы. Необходимо заранее сообщить о вашем участии в мероприятии заранее, отправив сообщение в группу vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8(3435)25-26-47.

Футбольный матч ФК «Уралец Тагильская сталь» против ФК «КДВ» (0+)

27 июля в 18:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В это воскресенье стартует второй круг игр LEON — Первенства России. ФК «Уралец Тагильская сталь» принимает томский ФК «КДВ» на домашнем поле.

Познавательный уик-энд (6+)

26 и 27 июля

в музеях города

Познавательная программа с экскурсиями и мастер-классами. Провести выходные в музее с семьёй — отличная идея для совместного досуга. Взрослые откроют для себя много нового, а дети получат массу ярких эмоций.