«Использованы заведомо подложные документы». В Нижнем Тагиле суд признал недействительным решение общего собрания жильцов многоквартирного дома о смене управляющей компании

В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд признал недействительным решение общего собрания жильцов многоквартирного дома № 15 по улице Черноморской о смене УК, принятое в декабре 2024 года, когда была выбрана управляющая компания ООО «УКИКО».

Несколько жильцов этого дома не согласились с таким решением и обратились с жалобой в прокуратуру Тагилстроевского района. Они утверждали, что новую УК выбрали незаконно, без участия всех собственников.

«Прокурор инициировал обращение в суд с иском о признании недействительным решения общего собрания собственников. По результатам анализа сведений в документах и опросов собственников, прокурор установил, что для включения дома в реестр лицензии управляющей компании были использованы заведомо подложные документы, оформленные решениями собственников о выборе управляющей компании. Эти факты свидетельствовали о грубом нарушении процедуры проведения общего собрания и подрывали легитимность принятого на нём решения», — сообщили в суде.

В процессе рассмотрения гражданского дела было инициировано и уголовное дело по факту выявления подложных документов. В ходе судебного разбирательства эти факты были подтверждены. Представители управляющей компании не предоставили суду никаких доказательств, чтобы опровергнуть доводы исца, и не предприняли попыток обосновать свою позицию.

Суд удовлетворил иск прокурора и признал решение общего собрания собственников, оформленное протоколом от 3 декабря 2024 года, недействительным. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.