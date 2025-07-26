Тагильский купец Капитон Мотылёв и его дом

Имя Капитона Никитича Мотылёва в Нижнем Тагиле мало кому известно. Зато его наследие — доходный дом, построенный во второй половине XIX века, — хорошо знакомо не одному поколению тагильчан. После Октябрьской революции в здании находились горком комсомола, другие советские учреждения, склад городской общественной библиотеки, разные магазины и кожно-венерологический диспансер.

Бывший доходный дом К. Н. Мотылёва (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://vki3.okcdn.ru/i?r=CFtAm_VFBkioSGBqh1LQYJ6SY18xVow2LHHyG8CPp4oilrpa22IMcpKeoG8V4_a0W2pnBC646o74pFharfE8dhnvBlyfqt2_eOSMd2cHf_sbLL8jHIT35s-_49EAAAAp&fn=w_790)

Купеческая карьера семьи Мотылёвых началась в их родном селе Камасино — старинной вотчине баронов Строгановых. После реформы 1861 года глава семейства Никита Мотылёв решил попробовать свои силы в предпринимательской деятельности и вместе с сыновьями организовал в сарае на своём участке небольшое производство сбитня и кваса. Торговля этими традиционными напитками всегда была выгодным делом, и Мотылёвы за пару лет смогли существенно поправить своё материальное положение: оплатили учёбу детям, выстроили новый дом и небольшой пивоваренный завод, открыли сеть лавок в родном селе и городе Чусовом и стали задумываться о расширении бизнеса.

Когда в октябре 1878 года началось движение по Уральской Горнозаводской дороге на участке Пермь — Камасино — Нижний Тагил, записавшийся в купцы 3-й гильдии Никита Мотылёв отправил сына Капитона в Нижнетагильский завод, чтобы открыть там несколько мелочных лавок и через них продвигать свою продукцию на демидовских заводах. В Тагиле Капитон Никитич познакомился с некоторыми местными купцами, среди которых был известный в уезде и губернии мучной оптовик Илья Фёдорович Уткин. Торговлю мукой Уткин вел только оптом. Образцы сортов муки — несколько десятков мешков с мельниц Первушина и Макарова из Екатеринбурга и омского купца-мукомола Колокольникова –—находились у него на складе при доме по главной улице посёлка. Кроме муки Илья Фёдорович вёл торговлю «красным товаром» (мануфактурой). Магазин располагался на первом этаже его дома.

Илья Фёдорович Уткин (фото неизв. автора, 1890-е гг. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Уткин приблизил к себе молодого камасинского пивовара, ввёл его в свой дом и научил некоторым премудростям коммерческой деятельности. Например, как сэкономить лишнюю тысячу рублей в год. Несмотря на свой авторитет в торговых кругах, Уткин не состоял ни в одной купеческой гильдии, а был записан простым крестьянином Нижнетагильской волости и, следовательно, был освобождён от обязанности платить ежегодный «гильдийный» сбор — от 500 (3 гильдия) до 1000 (1 гильдия) рублей. Он же подсказал Капитону Никитичу, что выгоднее не озадачиваться поставкой своего пива, а заключить договор с поставщиками Злоказовыми или Поклевскими, которые сами привезут товар в Нижний Тагил, а уже здесь пиво можно будет предложить купцами и лавочникам с наценкой. Мотылёв так и поступил, и деньги ручьём потекли ему в карман. Через пару лет Капитон Никитич ещё более упрочил своё положение среди тагильского купечества, женившись на одной из дочерей Уткина.

В 1877 году Мотылёв с молодой женой отправился в Красноуфимск расширять семейный бизнес. Там у супругов родился сын Константин. Дела, казалось бы, пошли в гору, но в конце декабря 1880 года маленький Костя Мотылёв простудился и через несколько дней умер. Убитый горем Капитон Никитич уехал в родное Камасино и несколько лет не показывался в Нижнем Тагиле, приводя в порядок пивной заводик и возрождая сеть торговых точек в Чусовом.

Вернувшись в Тагил, Мотылёв заложил большой двухэтажный доходный дом на центральной улице заводского посёлка, напротив волостной управы. Он вошёл в попечительский совет Анатольского женского училища, оплатил несколько дорогостоящих проектов волостных и земских властей по благоустройству улиц, пожертвовал более 700 рублей на постройку памятника царю-освободителю.

Доходный дом К. Н. Мотылёва (фото неизв. автора, конец XIX в. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Построенный дом Капитон Никитович сразу начал сдавать в аренду.

На первом этаже находились галантерейный магазин купца Якова Михайловича Всехвальнова, в котором несколько позже был открыт и отдел канцелярских принадлежностей. Яков Всехвальнов начинал свою коммерческую деятельность в заводском посёлке Нижнесалдинского завода, где быстро снискал почёт, уважение и «особое доверие»; неоднократно избирался членом раскладочного присутствия Верхотурского уезда. Затем он переехал в Нижний Тагил, где продолжал жить и заниматься коммерцией вплоть до 1919 года. Рядом с магазином Всехвальнова находилась лавка «внегильдийного» торговца Овчинникова, где продавались канцелярские товары. Здесь впервые в Нижнем Тагиле появился автомат по продаже почтовых открыток. В этом же доме располагался и магазин готового платья известного пермского купца Александра Антоновича Боброва и его сына Николая. Позднее Николай Бобров организовал в Нижнем Тагиле первое ателье по пошиву верхней одежды. Здесь же находился бакалейный магазин тагильского муллы Валитова. Кроме собственно бакалеи, Валитовы торговали орехами, сладостями, сушёными фруктами и так называемыми «колониальными товарами» — специями, приправами, кофе, какао. На втором этаже мотылёвского дома можно было снять комнату или две под контору или для жилья.

В 1912 году Капитон Мотылёв на паях с Уткиным открыл «Техническую контору», где торговали сельскохозяйственными машинами, электрическим и сантехническим оборудованием. Что касается пивного бизнеса, то он процветал, продолжая приносить хороший доход, вплоть до 1914 года, когда царским указом в России была запрещена торговля водкой, вином и пивом. Купец почти сразу же переключился на поставки в Нижний Тагил стройматериалов от торгового дома «Злоказовы и сыновья». А когда в России наступили «смутные времена», Капитон Никитич уехал в Чусовой и на этом след его теряется.

С 1918 года здание дома Мотылёва было занято новыми властями. Сначала в нём устроили склад конфискованного у купцов добра. Затем здесь расположился штаб Красной гвардии. После изгнания из Нижнего Тагила колчаковцев и белочехов, мотылёвский дом заняла тагильская комсомолия. Здесь заработал горком РКСМ, курсы политпросвещения и ликбез. Часть здания отдали под склад библиотечных фондов — сюда свозили книги и журналы из земских и заводских библиотек; на втором этаже разместились учком (учительский комитет), профсоюзная организация работников торговли, управление аптек и жилищно-коммунальная служба. В годы НЭПа часть здания сдавалась в аренду предпринимателям. До войны и в первые послевоенные годы советские учреждения в доме часто менялись.

Дом К. Н. Мотылёва (фото А. Ф. Кожевникова, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.pastvu.com/d/t/g/w/tgw4mu33xu8m5heec7.png)

В начале декабря 1953 года на первом этаже дома открылся первый в городе специализированный магазин «Головные уборы». А в 1960-х на второй этаж здания переехал кожно-венерологический диспансер.

В августе 1960 года постановлением Совмина РСФСР № 1327 бывший дом купца Мотылёва был внесён в реестр историко-архитектурных памятников местного значения. В 1986 году статус дома был подтверждён, и в нижнетагильском отделении ВООПиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) на него был составлен паспорт. Тем не менее его продолжали эксплуатировать. В 2006 году здание осмотрели специалисты и заявили о необходимости его реставрации, но дальше мелкого ремонта кровли и обновления фасадов дело не пошло. В 2008 году появилась информация, что домом заинтересовался «Уралвагонзавод», который намерен полностью отреставрировать его. Однако, этого не произошло. Но бывший купеческий дом продолжает служить городу.

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— Телков Б. Н. «Послал бог купца», Н. Тагил, 1997 г.

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

— Альманах «Тагильский краевед» (самиздат) №№ 1–20, 1989-2000 гг.

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