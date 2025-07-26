Тагильский купец Капитон Мотылёв и его дом

Имя Капитона Никитича Мотылёва в Нижнем Тагиле мало кому известно. Зато его наследие — доходный дом, построенный во второй половине XIX века, — хорошо знакомо не одному поколению тагильчан. После Октябрьской революции в здании находились горком комсомола, другие советские учреждения, склад городской общественной библиотеки, разные магазины и кожно-венерологический диспансер.
Купеческая карьера семьи Мотылёвых началась в их родном селе Камасино — старинной вотчине баронов Строгановых. После реформы 1861 года глава семейства Никита Мотылёв решил попробовать свои силы в предпринимательской деятельности и вместе с сыновьями организовал в сарае на своём участке небольшое производство сбитня и кваса. Торговля этими традиционными напитками всегда была выгодным делом, и Мотылёвы за пару лет смогли существенно поправить своё материальное положение: оплатили учёбу детям, выстроили новый дом и небольшой пивоваренный завод, открыли сеть лавок в родном селе и городе Чусовом и стали задумываться о расширении бизнеса.
Когда в октябре 1878 года началось движение по Уральской Горнозаводской дороге на участке Пермь — Камасино — Нижний Тагил, записавшийся в купцы 3-й гильдии Никита Мотылёв отправил сына Капитона в Нижнетагильский завод, чтобы открыть там несколько мелочных лавок и через них продвигать свою продукцию на демидовских заводах. В Тагиле Капитон Никитич познакомился с некоторыми местными купцами, среди которых был известный в уезде и губернии мучной оптовик Илья Фёдорович Уткин. Торговлю мукой Уткин вел только оптом. Образцы сортов муки — несколько десятков мешков с мельниц Первушина и Макарова из Екатеринбурга и омского купца-мукомола Колокольникова –—находились у него на складе при доме по главной улице посёлка. Кроме муки Илья Фёдорович вёл торговлю «красным товаром» (мануфактурой). Магазин располагался на первом этаже его дома.
Уткин приблизил к себе молодого камасинского пивовара, ввёл его в свой дом и научил некоторым премудростям коммерческой деятельности. Например, как сэкономить лишнюю тысячу рублей в год. Несмотря на свой авторитет в торговых кругах, Уткин не состоял ни в одной купеческой гильдии, а был записан простым крестьянином Нижнетагильской волости и, следовательно, был освобождён от обязанности платить ежегодный «гильдийный» сбор — от 500 (3 гильдия) до 1000 (1 гильдия) рублей. Он же подсказал Капитону Никитичу, что выгоднее не озадачиваться поставкой своего пива, а заключить договор с поставщиками Злоказовыми или Поклевскими, которые сами привезут товар в Нижний Тагил, а уже здесь пиво можно будет предложить купцами и лавочникам с наценкой. Мотылёв так и поступил, и деньги ручьём потекли ему в карман. Через пару лет Капитон Никитич ещё более упрочил своё положение среди тагильского купечества, женившись на одной из дочерей Уткина.
В 1877 году Мотылёв с молодой женой отправился в Красноуфимск расширять семейный бизнес. Там у супругов родился сын Константин. Дела, казалось бы, пошли в гору, но в конце декабря 1880 года маленький Костя Мотылёв простудился и через несколько дней умер. Убитый горем Капитон Никитич уехал в родное Камасино и несколько лет не показывался в Нижнем Тагиле, приводя в порядок пивной заводик и возрождая сеть торговых точек в Чусовом.
Вернувшись в Тагил, Мотылёв заложил большой двухэтажный доходный дом на центральной улице заводского посёлка, напротив волостной управы. Он вошёл в попечительский совет Анатольского женского училища, оплатил несколько дорогостоящих проектов волостных и земских властей по благоустройству улиц, пожертвовал более 700 рублей на постройку памятника царю-освободителю.
Построенный дом Капитон Никитович сразу начал сдавать в аренду.
На первом этаже находились галантерейный магазин купца Якова Михайловича Всехвальнова, в котором несколько позже был открыт и отдел канцелярских принадлежностей. Яков Всехвальнов начинал свою коммерческую деятельность в заводском посёлке Нижнесалдинского завода, где быстро снискал почёт, уважение и «особое доверие»; неоднократно избирался членом раскладочного присутствия Верхотурского уезда. Затем он переехал в Нижний Тагил, где продолжал жить и заниматься коммерцией вплоть до 1919 года. Рядом с магазином Всехвальнова находилась лавка «внегильдийного» торговца Овчинникова, где продавались канцелярские товары. Здесь впервые в Нижнем Тагиле появился автомат по продаже почтовых открыток. В этом же доме располагался и магазин готового платья известного пермского купца Александра Антоновича Боброва и его сына Николая. Позднее Николай Бобров организовал в Нижнем Тагиле первое ателье по пошиву верхней одежды. Здесь же находился бакалейный магазин тагильского муллы Валитова. Кроме собственно бакалеи, Валитовы торговали орехами, сладостями, сушёными фруктами и так называемыми «колониальными товарами» — специями, приправами, кофе, какао. На втором этаже мотылёвского дома можно было снять комнату или две под контору или для жилья.
В 1912 году Капитон Мотылёв на паях с Уткиным открыл «Техническую контору», где торговали сельскохозяйственными машинами, электрическим и сантехническим оборудованием. Что касается пивного бизнеса, то он процветал, продолжая приносить хороший доход, вплоть до 1914 года, когда царским указом в России была запрещена торговля водкой, вином и пивом. Купец почти сразу же переключился на поставки в Нижний Тагил стройматериалов от торгового дома «Злоказовы и сыновья». А когда в России наступили «смутные времена», Капитон Никитич уехал в Чусовой и на этом след его теряется.
С 1918 года здание дома Мотылёва было занято новыми властями. Сначала в нём устроили склад конфискованного у купцов добра. Затем здесь расположился штаб Красной гвардии. После изгнания из Нижнего Тагила колчаковцев и белочехов, мотылёвский дом заняла тагильская комсомолия. Здесь заработал горком РКСМ, курсы политпросвещения и ликбез. Часть здания отдали под склад библиотечных фондов — сюда свозили книги и журналы из земских и заводских библиотек; на втором этаже разместились учком (учительский комитет), профсоюзная организация работников торговли, управление аптек и жилищно-коммунальная служба. В годы НЭПа часть здания сдавалась в аренду предпринимателям. До войны и в первые послевоенные годы советские учреждения в доме часто менялись.
В начале декабря 1953 года на первом этаже дома открылся первый в городе специализированный магазин «Головные уборы». А в 1960-х на второй этаж здания переехал кожно-венерологический диспансер.
В августе 1960 года постановлением Совмина РСФСР № 1327 бывший дом купца Мотылёва был внесён в реестр историко-архитектурных памятников местного значения. В 1986 году статус дома был подтверждён, и в нижнетагильском отделении ВООПиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) на него был составлен паспорт. Тем не менее его продолжали эксплуатировать. В 2006 году здание осмотрели специалисты и заявили о необходимости его реставрации, но дальше мелкого ремонта кровли и обновления фасадов дело не пошло. В 2008 году появилась информация, что домом заинтересовался «Уралвагонзавод», который намерен полностью отреставрировать его. Однако, этого не произошло. Но бывший купеческий дом продолжает служить городу.
© 2025. Д. Г. Кужильный
По материалам:
— Телков Б. Н. «Послал бог купца», Н. Тагил, 1997 г.
— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;
— Альманах «Тагильский краевед» (самиздат) №№ 1–20, 1989-2000 гг.
Отдельная благодарность порталу tagil-press.ru