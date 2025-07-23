Счётная палата заподозрила «Почту России» в махинациях с пенсионными деньгами

Счётная палата (СП) РФ в ходе проверки деятельности «Почты России» за период с 2020-го по 2025 год выявила серьёзные нарушения. Речь идёт о нецелевом использовании средств, предназначенных для выплаты пенсий и пособий, которые могли размещаться на банковских счетах с целью получения выгоды.

Всего было зафиксировано 136 случаев нарушения сроков доставки пенсий с задержкой от 1 до 20 дней в период с 2020 по 2024 год. В СП связали задержки с возможностью получения дохода от размещения этих целевых средств в банках.

Также в СП отмечают, что вместо развития собственной инфраструктуры «Почта России» направила более 1,5 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную поддержку различных организаций, а свыше 600 млн рублей — на пиар в СМИ и соцсетях. При этом общая сумма долгов компании на данный момент составляет 128 млрд рублей.

По итогам проверки СП рекомендовала правительству РФ создать механизм компенсации для граждан за несвоевременную доставку пенсий и пособий.