Юлия Чичерина и Амирчик станут хедлайнерами Дня города в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил готовится к празднованию 303-летия, которое пройдёт с 8 по 10 августа. Тагильчан ждёт насыщенная программа с новыми форматами мероприятий. Музыкальными хедлайнерами станут Юлия Чичерина и певец Амирчик.

В этом году организаторы решили обновить концепцию праздника и добавить несколько новшеств. Мероприятия из парка Бондина переместятся к набережной Тагильского пруда, где будут установлены несколько сцен. Также было решено отказаться от мэппинг-шоу, которое, по мнению городских властей, уже не удивляет.

«В этом году у нас насыщенная программа. Мы чуть-чуть отошли от тех стереотипов, которые были раньше. Убрали мэппинг-шоу, но будут и другие замечательные вещи, о которых мы расскажем чуть позднее. Мы уходим с территории парка Бондина, и в основном праздник пройдёт в центре города. Пятница у нас будет для молодёжи, а в субботу пройдёт основная программа, которая начнётся с выстрела из пушки на Лисьей горе», — рассказал ИА «Все новости» Владислав Пинаев.

Музыкальная программа обещает быть особенно насыщенной. 8 августа на молодёжной площадке выступит певец Амирчик. Напомним, в связи с трагическими событиями на Сибирской, 81 в августе 2024 года выступление Амирчика было отменено, а администрация выплачивала неустойку. 9 августа, на главной сцене у КДК «Современник» пройдёт концерт Юлии Чичериной, которая последний раз была в Нижнем Тагиле 9 лет назад. Её выступление обойдётся бюджету в 4,6 млн рублей. Вечером тагильчан ждёт праздничный фейерверк.