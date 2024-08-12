Отмена концерта Амирчика обошлась мэрии Нижнего Тагила почти в 486 тысяч рублей

Администрации Нижнего Тагила пришлось выплатить неустойку певцу Амирхану Батабаеву, более известному под псевдонимом Амирчик, за отмену концерта. Музыкант должен был выступить 9 августа на Дне города, но в связи с трагическими событиями на Вагонке программу решили сократить.

Согласно договору, который Нижнетагильская филармония заключила с местной компанией «Парад», в случае отмены выступления по решению заказчика предоплата в размере 30% от стоимости услуг (около 486 тысяч рублей) не подлежит возврату.

Хедлайнером Дня города стал народный артист России Александр Маршал. Выступление певца обошлось бюджету в 7,5 млн рублей.