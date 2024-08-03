Взрыв газа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. Хронология событий 

Сегодня, 3 августа, в Нижнем Тагиле день траура. Днём 1 августа в доме № 81 на улице Сибирской произошёл, по основной версии, взрыв газовоздушной смеси. Взрывная волна была настолько мощной, что практически уничтожила два из шести подъездов дома. Досталось и соседним зданиям, но не критично. Оперативные службы сработали профессионально, и в максимально короткие сроки была организована поисково-спасательная операция. С первых минут стало понятно, что под завалами могут находиться люди, в том числе дети. Кто-то может считать 1 августа своим вторым днём рождения, поскольку остался практически невредим, несмотря на то, что находился буквально в эпицентре взрыва.

В 12:30 на территории Дзержинского района был введён режим чрезвычайной ситуации. К этому времени из-под завалов удалось спасти семь человек. Дом был полностью эвакуирован. Около 13:00 стало известно, что на место ЧС выехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. К 15:00 количество пострадавших увеличилось до девяти человек. Были развёрнуты пункты сбора гумпомощи. Гостиница «Спортивная-1» на улице Юности начала готовиться к расселению лишившихся жилья.

Пострадавших медики оперативно госпитализировали в городские больницы. При необходимости их переводили в медучреждения Екатеринбурга. На помощь свердловским спасателям вылетели их коллеги из Москвы и других регионов. По факту обрушения СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

К 17:00 количество пострадавших увеличилось до 12 человек. О первом погибшем официально стало известно около 19:00. Через два часа пришла новость о втором погибшем. Властями региона оперативно были выделены средства для расселения жителей повреждённого дома и на развёртывание и содержание пунктов временного размещения.

К 22:00 число пострадавших увеличилось до 16 человек. В 4:00 2 августа МЧС официально объявило о третьем погибшем и 15 спасённых. Работы по разбору завалов не останавливались ни на минуту. К 10:00 медики заявили о 20 пострадавших. В прокуратуре заявили, что повреждено или разрушено 25 квартир.

к 13:00 число погибших увеличилось до четырёх. Из них двое — дети. За помощью в размещении обратились 10 человек. Многие владельцы повреждённых квартир решили остаться у родных или друзей. К 17:00 официально объявлено о 21 пострадавшем. К 18:00 количество погибших увеличилось до шести человек. К концу дня спасатели достали из-под завалов тела ещё четырёх погибших.

Поисково-спасательные работы были завершены вчера в 22:30. Из-за ЧС погибли 10 человек, в том числе 5 детей. Пострадали 26 человек, в том числе 12 детей.

Утром в Нижний Тагил прибыл полпред президента в УрФО Владимир Якушев, который осмотрел место ЧС, провёл ряд оперативных совещаний, а также вместе с губернатором Евгением Куйвашевым встретился с жильцами пострадавшего дома. Главой региона было принято решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество, до 500 тысяч рублей. Кроме того, в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого , второго и третьего подъездов.

В МЧС заявили, что в пункте временного размещения находится 21 человек, в том числе четыре ребёнка. Ещё 171 человек, из них 31 ребёнок, находятся у родственников.

Принято решение о том, что жителей пострадавшего дома будут по очереди запускать в квартиры в сопровождении спасателей и полиции, чтобы забрать ценные вещи. Дальнейшую судьбу полуразрушенного дома решит специальная комиссия. Не исключено, что всё здание будет снесено. О причинах взрыва чиновники и силовики пока не распространяются, ссылаясь на то, что выводы можно будет сделать только после окончания всех оперативно-следственных мероприятий.

Днём 3 августа Евгений Куйвашев доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле, а также об оказании помощи пострадавшим.