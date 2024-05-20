Хедлайнером Дня города в Нижнем Тагиле станет Александр Маршал. А молодёжь будет развлекать Амирчик

Хедлайнером Дня города в Нижнем Тагиле может стать народный артист России Александр Маршал. Выступление певца в составе творческого коллектива оценивается в 7,5 млн рублей. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок.

Само мероприятие планируется провести 10 августа на главной сцене праздника за «Современником». Согласно техзаданию, выступление продлится не менее 60 минут, с 22:00 до 23:00. Гонорар артиста и коллектива из шести человек должен составить 5 млн рублей, остальные деньги потратят на техническое и бытовое обеспечение райдера.

В списке песен, заявленных на праздничный концерт: интро, «Уходя-уходи», «Птица», «Орёл», «Посвящение Высоцкому», «Может быть», «Белый пепел», «Отпускаю», «Весь этот рок&ролл», «Ливень». Артист сохраняет за собой право на изменение программы, исполняемой на мероприятии.

А вот для развлечения молодёжи тагильская мэрия решила пригласить Амирхана Батабаева, более известного под псевдонимом Амирчик. Согласно договору, общая стоимость контракта молодого музыканта составляет 1,6 млн рублей. Гонорар артиста — миллион рублей, остальные деньги потратят на техническое и бытовое обеспечение райдера. Согласно техзаданию, выступление состоится 9 августа и продлится не менее 40 минут, с 22:20 до 23:00.

Исполнителем контрактов стало ООО «Парад», заказчиком выступает Нижнетагильская филармония. Последний раз Александр Маршал приезжал в Нижний Тагил в 2018 году.

Напомним, в 2023 году хедлайнерами Дня города были Олег Газманов и Фогель.