Прокуратура раскрыла подробности дела о незаконных выплатах в 1 млн рублей, которые тагильчанка получала за несуществующего ребёнка

Прокуратура раскрыла подробности дела о незаконных выплатах в 1 млн рублей, которые тагильчанка Христина Христова получала за несуществующего ребёнка.

«Государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства представил доказательства того, что осуждённая в 2021 году вступила в сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и которое в органах ЗАГС Челябинской области подтвердило факт рождения женщиной ребёнка без посещения медицинского учреждения», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, 4 июля Ленинский районный суд Нижнего Тагила огласил приговор по делу женщины, подделавшей свидетельство о рождении ребёнка, чтобы получать социальные выплаты.

Как выяснилось, Христина Христова зарегистрировала фиктивного ребёнка по месту жительства и, обратившись в госорганы, получала пособия на него на протяжении нескольких лет. Общая сумма полученных социальных выплат составила 1 млн рублей.

В результате на Христову завели уголовное дело за хищение бюджетных средств путём подделки документов о рождении несуществующего ребёнка. Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с подсудимой взыскали процессуальные издержки и материальный ущерб.