В аварии на Серовском тракте умер сын цыганского барона

На Серовском тракте в районе Невьянска в смертельном ДТП погиб 38-летний сын цыганского барона, проживающего в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на знакомого погибшего.

Напомним, мужчина ехал за рулём KIA K5 из Екатеринбурга в Нижний Тагил. На мокрой дороге водитель превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

«У него были зимние шины, быстро ехал по трассе, занесло, въехал в дерево — и всё. Куда-то спешил, там никто не виноват, никто ему не мог помочь», — рассказал знакомый погибшего E1.RU.

Водитель скончался на месте от травм до прибытия скорой помощи. Установлено, что погибший был жителем пригорода Нижнего Тагила, имел 19-летний стаж вождения и 276 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Также известно, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности во время движения. Его состояние на момент ДТП будет уточнено после завершения химико-токсикологического анализа.