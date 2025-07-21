Счётная палата Нижнего Тагила выявила нарушения в работе Службы заказчика городского хозяйства и Службы экологической безопасности

Счётная палата Нижнего Тагила проверила МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и МБУ «Служба экологической безопасности» по вопросам расходования целевых доходов при пользовании природными ресурсами за 2023–2024 годы. Всего было найдено 13 нарушений. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Проверяющие обнаружили нецелевое расходование бюджетных средств на сумму около 54 тысяч рублей. Средства, выделенные на ликвидацию несанкционированных свалок и озеленение, были направлены на иные цели.

Также выявлено нарушение требований закона о контрактной системе № 44-ФЗ, выразившееся в неприменении конкурентных способов при заключении отдельных контрактов на сумму около 16,6 млн рублей.

Было обнаружено завышение в бухгалтерском учёте и отчётности за 2024 год данных об обеспечении исполнения обязательств на сумму около 1,1 млн рублей.

Ещё одним нарушением стало направление средств субсидии в размере 446 тысяч рублей на оплату работ, не соответствующих целям, установленным в соглашении об их предоставлении.

Кроме того, Счётная палата выявила отсутствие документального подтверждения выполненных работ по сбору и вывозу несанкционированно размещённых отходов производства и потребления на сумму почти 3 млн рублей.

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес муниципального казённого учреждения «Служба заказчика городского хозяйства» и муниципального бюджетного учреждения «Служба экологической безопасности» внесены представления. Также информационные письма направлены заместителю главы администрации города по финансово-экономической политике и в управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила.

СП направила материалы проверки в прокуратуру Ленинского района, гордуму и главе города.