«Водоканал-НТ» будет платить ежедневно по 15 тысяч рублей в доход государства за загрязнение окружающей среды, пока не устранит нарушения

Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила принял решение, согласно которому «Водоканал-НТ» будет обязан выплачивать 15 тысяч рублей ежедневно в доход федерального бюджета за загрязнение окружающей среды.

«Суд удовлетворил заявление природоохранного прокурора и назначил ООО “Водоканал-НТ” судебную неустойку за многолетнее неисполнение решения суда, обязывающего прекратить незаконный сброс сточных вод с превышением нормативов ПДК вредных веществ», — сообщили в суде.

В ведомстве отмечают, что «Водоканал-НТ» уже 10 лет, с 2015 года, систематически нарушает природоохранное законодательство и загрязняет окружающую среду, несмотря на неоднократные предупреждения и санкции со стороны правоохранителей.

Согласно решению суда, компания должна выплатить неустойку за каждый день неисполнения решения суда от 3 февраля 2015 года с момента вступления определения суда в силу до полного устранения нарушений.

«Этот вердикт — сигнал всем нарушителям природоохранного законодательства: нельзя годами уклоняться от ответственности, ссылаясь на “объективные трудности”. Каждый день промедления теперь стоит денег», — подчеркнули в суде.

Определение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, в конце декабря 2024 года за гипермаркетом «Лента» на ГГМ произошла коммунальная авария. Жители Нижнего Тагила стали свидетелями, как река из нечистот, достигнув берега Тагильского пруда, начала стекать в водоём. На устранение ЧП потребовалось несколько дней.