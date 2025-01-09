«Водоканал-НТ» полностью устранил коммунальную аварию на Гальянке

«Водоканал-НТ» полностью устранил аварию за гипермаркетом «Лента» на Гальянке, которая произошла в конце декабря 2024 года.

Напомним, житель Нижнего Тагила обнаружил и снял на видео озеро из нечистот. По словам очевидцев, канализационные стоки добрались до берега Тагильского пруда и стекали в водоём. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «Водоканал-НТ», на территории засорился магистральный коллектор диаметром 1000 мм, он оказался завален крупными камнями. Вероятно, засор произошёл через смотровой колодец. По информации АН «Между строк», пост мониторинга качества атмосферного воздуха, расположенный на Уральском проспекте, зафиксировал превышение ПДК по сероводороду в 7,5 раз. После публикации в СМИ информации об озере из нечистот, Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в отношении компании.

«Выход сточных вод удалось ликвидировать 27 декабря. Специалистами ООО "Водоканал-НТ" ежедневно брались на анализ пробы воды из Тагильского пруда по микробиологическим показателям и по химическому составу. Точки отбора проб — 500 метров до сброса и 500 метров после точки сброса. Все показатели до сброса и после сброса — идентичны. Это говорит об отсутствии негативного влияния на качество воды Нижнетагильского водохранилища. Дополнительно брались анализы на вирусологические показатели, их делает Центр гигиены и эпидемиологии», — рассказали в компании.

В компании отметили, что работы на объекте осложнялись тем, что над раскопкой проходят магистральная теплотрасса и высоковольтные кабели напряжением 10 тысяч вольт. К тому же остановить работу магистрального коллектора невозможно.

«2 января 2025 года траншея под смежными коммуникациями была выкопана, и удалось достать остатки повреждённой железобетонной трубы. На следующий день, после стабилизации котлована, были проложены новые трубы, поставлены основания колодцев и обкопаны. Для замены трубы пришлось насосами перекачивать канализационные стоки из одного колодца в другой. В настоящий момент идёт засыпка котлована. Коллектор канализации работает в штатном режиме», — сообщили в «Водоканал-НТ».