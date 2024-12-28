Нижнетагильская природоохранная прокуратура начала проверку в отношении ООО «Водоканал-НТ» после разлива сточных вод в районе ТРЦ «Лента» на ГГМ

После публикации в СМИ информации об озере из нечистот, обнаруженном за гипермаркетом «Лента» на Гальянке, Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в отношении ООО «Водоканал-НТ».

«В ходе проверки будет дана правовая оценка фактам загрязнения окружающей среды, причинам и условиям, способствовавшим произошедшей технологической аварии. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на возмещение вреда окружающей среде и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — сообщили АН «Между строк» в ведомстве.

Напомним, житель Нижнего Тагила обнаружил за гипермаркетом «Лента» на Гальянке озеро из нечистот. По словам очевидцев, канализационные стоки добрались до берега Тагильского пруда и стекали в водоём. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «Водоканал-НТ», на территории засорился магистральный коллектор диаметром 1000 мм, он завален крупными камнями. Вероятно, засор произошёл через смотровой колодец. По информации АН «Между строк», пост мониторинга качества атмосферного воздуха, расположенный на Уральском проспекте, зафиксировал превышение ПДК по сероводороду в 7,5 раз.

Накануне глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл оперативное совещание по вопросу устранения коммунальной аварии на канализационных сетях компании.

«Чтобы получить доступ к месту засора, была привлечена дополнительная техника – машина горизонтально-направленного бурения (ГНБ). С помощью специализированной установки нужно попасть в колодец, затем в трубу, пробить засор и сбросить воду. Проведение работ осложняет глубина залегания трубы 8 метров, на пути попадается скальный грунт, а также близость к месту раскопок высоковольтного кабеля, теплотрассы и газовых сетей», — сказал директор «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран.

В помощь компании глава города поручил выделить дополнительную технику: экскаватор АО «Тагилдорстрой» и осветительное оборудование «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» для продолжения работ в тёмное время суток. Как сообщают в администрации города, на площадке работает порядка 10 машин и 4 бригады ремонтников.

В домовых чатах жители Гальянки распространяют фотографию объявления, в котором авторы просят донести информацию о необходимости минимизации контактов слизистой полости рта при использовании воды из централизованной сети горячего и холодного водоснабжения, и не использовать её для питья и в гигиенических целях.