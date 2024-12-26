«Туманчик, запашок, прелесть просто». В Нижнем Тагиле на ГГМ обнаружили речку из нечистот, которая течёт прямо в городской пруд (ВИДЕО)

Житель Нижнего Тагила обнаружил за гипермаркетом «Лента» на Гальянке озеро из нечистот. Как сообщает ИА «Все новости», канализационные воды пробились через смотровой колодец и затопили окрестности. По словам очевидцев, канализационные стоки добрались до берега Тагильского пруда и стекают в водоём.

«Рядом с “Лентой” на ГГМ бьёт канализационный ключ. Милая речушка бежит прямо в Тагильский пруд. Туманчик, запашок, прелесть просто», — сообщает очевидец.





Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «Водоканал-НТ», на территории засорился магистральный коллектор диаметром 1000 мм, он завален крупными камнями. Вероятно, засор произошёл через смотровой колодец.

«Глубина залегания — 8 метров, что затрудняет проведение ремонтных работ. Помимо этого, рядом с местом раскопки проходят высоковольтные кабели и теплотрасса. Слесари откопали трубу и обнаружили место завала. Для пробития тяжёлого засора будет привлечена дополнительная техника — машина горизонтально-направленного бурения, потому что часть канализационной трубы проходит на территории ФОК “Президентский”. Отметим, что остановить работу магистрального коллектора невозможно. Работы по устранению ещё ведутся», — сообщили АН «Между строк» в компании.

По информации АН «Между строк», пост мониторинга качества атмосферного воздуха, расположенный на Уральском проспекте, зафиксировал превышение ПДК по сероводороду в 7,5 раз.