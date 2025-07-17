В Нижнем Тагиле отремонтировали железнодорожный переезд на Индустриальной после иска прокуратуры

В Нижнем Тагиле транспортная прокуратура добилась ремонта железнодорожного переезда на улице Индустриальной.

В связи с дефектами проезжей части, выявленными в ходе проверки на железнодорожном переезде, находящемся на перегоне Нижний Тагил — Западная — 1 км по улице Индустриальной, транспортный прокурор внёс представление о нарушении в адрес ОАО «РЖД». Но компания не выполнила требования прокуратуры и тогда ведомство обратилось в суд с исковым заявлением обязать акционерное общество отремонтировать переезд, а бездействие ОАО «РЖД» признать незаконным.

В результате ремонт был сделан ещё до рассмотрения искового заявления, однако Тагилстроевский районный суд всё же признал бездействие ОАО «РЖД» незаконным.