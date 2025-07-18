В Нижнем Тагиле 19 июля перекроют центральные улицы на время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня металлурга

В Нижнем Тагиле 19 июля, когда будут проходить праздничные мероприятия по случаю Дня металлурга, будет перекрыто автомобильное движение по центральным улицам города с 17:00 до 23:00.

— по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Уральской;

— по улице Уральской на участке от улицы Красноармейской до проспекта Ленина;

— по улице Огаркова на участке от улицы Уральской до проспекта Ленина;

— по улице Красноармейской на участке от улицы Уральской до улицы Горошникова;

— по улице Первомайской на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;

— по улице Пархоменко на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова.

Парковка на указанных улицах будет запрещена с 12 часов.

В дни массовых празднований в городе введут «периметр трезвости». 19 июля с 16:30 до 23:00 в зоне, ограниченной проспектом Мира, улицей Горошникова, улицей Огаркова и улицей Карла Маркса, продажа алкоголя будет запрещена.

По информации мэрии, в День металлурга общественный транспорт будет работать до часа ночи. Освещение на проспекте Ленина и улице Горошникова будет выключено в 01:30.