Как прошло празднование Дня металлурга в Нижнем Тагиле

В субботу, 19 июля, в Нижнем Тагиле широко отметили День металлурга. Он стал настоящим событием не только для работников металлургической отрасли, но и для всех жителей города.

Праздничная программа началась утром с турнира по стритболу, который собрал команды разных возрастных групп. На площадке парка имени Бондина спортсмены продемонстрировали свои навыки и страсть к игре. Родители, тренеры и друзья спортсменов пришли поддержать команды.

Далее атмосфера праздника только накалялась и все с нетерпением ждали вечернего концерта. На площади за КДК «Современник» для горожан выступили тагильские коллективы и известные артисты, собравшие множество поклонников.

Среди хедлайнеров вечера была популярная группа Uma2rman, известная своим уникальным стилем, сочетающим хип-хоп, R&B и рок.

Их энергия и харизматичность завели публику, зрители пели вместе с ними известные хиты, наслаждаясь каждым моментом.

«Нижний Тагил вы в сердце», — написала в социальных сетях группа Uma2rman.

Вторым хедлайнером стала известная певица Клава Кока. Артистка, стремительно завоевавшая сердца молодежи своим яркими треками, также не разочаровала поклонников. Несмотря на то, что по словам певицы, за день до концерта она плохо себя чувствовала и сомневалась, сможет ли выступить, она вышла на сцену и подарила публике незабываемые эмоции. Её выступление было насыщено танцевальной энергетикой, а интерактивы с публикой сделали шоу по-настоящему живым.

«Наверное, это была лучшая поддержка за последние месяцы. Спасибо! Я будто ожила на сцене с вами. Я слышала каждого, в моменте даже заплакала от такой поддержки. Сори за мои эмоции, я не знаю, чем заслужила таких людей как вы. Спасибо! Мне очень тяжело даётся всё в последнее время. Наверное, пора как-то пересмотреть свою жизнь. Но, сейчас, только вы в силах меня окрылять! Я это никогда не забуду! И буду лететь, пока это вам будет нужно», — написала певица в своих соцсетях о концерте в Нижнем Тагиле.

Не менее впечатляющим было выступление артиста Данила Прыткова (NILETTO). Песни в его исполнении, полные глубоких эмоций и смыслов, создали особое настроение. Зрители не могли остаться равнодушными и активно поддерживали певца и танцоров.

Концерт, который стал кульминацией празднования, закончился грандиозным фейерверком. Зрители, объединённые общими эмоциями, встретили шоу с восторгом.

Впрочем, несмотря на в целом позитивный настрой людей в этот день, не обошлось, без травм, скорой помощи и полиции.