Нижнетагильский горный округ

По случаю Дня металлурга, широко отмечаемого в Нижнем Тагиле, рассказываем, как была устроена система управления демидовскими заводами в XVIII, XIX и начале XX века.

Российские власти неоднократно реформировали горнозаводскую промышленность, вводя новые органы управления и упраздняя старые. Делалось это в первую очередь для усиления контроля над частными и посессионными заводами, которые составляли более двух третей от общего числа медеплавильных и железоделательных предприятий Российской империи.

В начале XVIII века контроль за деятельностью горнозаводской промышленности возложили на глав территориально-административных образований — провинций, наместничеств, губерний. Однако уже в 1720 году для управления горно-металлургической промышленностью в Кунгуре была создана Горных дел канцелярия. Год спустя канцелярия была реорганизована в Сибирское высшее горное начальство. В 1723 году структуру переименовали в Сибирский обербергамт и перенесли на недавно основанный Екатеринбургский завод. А в 1730 году обербергамт был переименован в Канцелярию главного правления сибирских и казанских заводов. Структура была наделена организационными, административно-полицейскими, финансовыми и судебными функциями, и управляла не только заводами и рудниками, но и работающими на них людьми, как вольными, так и приписными. Такой контроль не нравился владельцам частных и посессионных заводов, которые либо искали способы противодействия горным властям, либо продавали свои заводы.

Во второй половине XVIII века на Урале было построено 101 предприятие, из них всего 5 казённых. На заводах действовали 77 домен, 595 молотов, 263 медеплавильные печи. Выплавлялось в среднем 3,9 млн пудов чугуна и 1,2 млн пудов меди в год. Две трети продукции всех железоделательных заводов шло на экспорт, главным образом в Великобританию и Южную Европу.

В 1802 году Канцелярию главного правления заводов сменили Екатеринбургское, Пермское и Гороблагодатское горные начальства. В 1806 году горнозаводской промышленностью стал управлять Департамент горных и соляных дел, а власть Пермского горного правления распространилась на весь горнозаводской Урал. Формально его главой являлся пермский генерал-губернатор. Одной из реформ Пермского горного правления стало создание заводских округов. Работа по подготовке реформы началась в 1807 году, когда в Перми было создано Главное управление уральскими округами, а наиболее активная её часть продолжалась с 1826 по 1831 год, когда Пермское горное правление было переведено в Екатеринбург, и оно стало называться Уральским горным правлением.

В начале 1860-х годов на Урале существовало 6 казённых горнозаводских округов (Богословский, Гороблагодатский, Екатеринбургский, Златоустовский и Камско-Воткинский) и 39 частных горнозаводских округов. Одним из крупнейших округов был Нижнетагильский.

Нижнетагильский горный округ был образован из уральских заводов, принадлежавших сыну Никиты Акинфиевича Демидова — Николаю Никитичу. В его состав входили Нижнетагильский, Выйский, Нижнелайский, Верхнелайский, Черноисточинский, Висимо-Шайтанский, Висимо-Уткинский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский заводы с рудниками, а также Усть-Уткинская пристань на реке Чусовой.

План Висимо-Уткинского завода, 1893 г. (из архивов Нижнетагильского краеведческого музея / общ. достояние) П. П. Веденецкий. Пристань на реке Утке (1835 г.) (из экспозиции Нижнетагильского историко-краеведческого музея / общ. достояние)

Территория округа составляла 636 328 десятин земли, включая «лесные дачи», а население всех заводских посёлков превышало 56 тысяч человек. Для управления заводами было создано Главное правление заводов, которое находилось в Нижнем Тагиле. Заводские конторы направляли сюда всю информацию о произведённой продукции, наличии сырья, расходах и доходах завода.

В Главном правлении Нижнетагильских заводов была весьма сложная система управления, при которой за каждое направление в деятельности заводов отвечал отдельный человек — приказчик, в подчинении у которого находилось от 2 до 5 служащих. Вместе они образовывали подразделение («отдел» или «департамент»), которое контролировало узкий круг задач. Один «отдел» занимался заводскими финансами, другой — производством угля, третий — добычей руды, и так далее. Существовал «особый механический отдел», созданный в 20-х годах XIX века, который занимался разработкой и внедрением в заводское производство новых машин и механизмов. Каждый «отдел» составлял ежемесячный отчёт по своему направлению. Все эти отчёты сводились в единый отчёт по Нижнетагильскому округу, который направлялся в Головную контору в Петербурге и лично заводовладельцу.

Здание Главного правления заводов Нижнетагильского округа

(фото конца XIX в. / из архивов Нижнетагильского краеведческого музея / общ. достояние)

Такая система управления заводами, при всей её кажущейся громоздкости, вполне оправдывала себя, способствуя увеличению выпуска чугуна и железа, росту добычи руды и производства угля. Так, за первые 50 лет существования этой схемы управления выпуск чугуна в Нижнетагильском округе увеличился с 591 000 пудов до 1 760 000 пудов, а производство железа с 540 000 пудов до 1 025 000

Пудов в год. Свыше 170 тысяч рублей было инвестировано в техническое оснащение заводов, включая внедрение паровых машин и гидротехнических объектов.

В 50-х годах XIX века Нижнетагильский горный округ прирос ещё двумя заводами — Антоновским и Авроринским. Заводы были передельными: они перерабатывали в сортовое железо чугун, который поставлялся с Нижнетагильского завода, а к концу столетия стали вспомогательными цехами Черноисточинского завода. На этих предприятиях производили ремонт заводского оборудования, проводили эксперименты по переделу чугуна в мягкую малоуглеродистую сталь, строились первые на Урале отечественные паровые драги и экскаваторы.

Эффективность системы горнозаводских округов оправдывала себя до начала ХХ века. Однако после вступления России на рельсы капиталистического развития и после первого экономического кризиса горнозаводские округа начали разоряться. В 1900 году прекратили свою деятельность 15 частных горных округов (Шуралинский, Ольгинский, Суксунский, Кнауфский, Всеволодо-Вильвенский, Рождественский, Бемышевский, Шилвинский, Троицкий, Богоявленский, Преображенский, Верхоторский, Благовещенский, Кагинский и Каноникольский) и один казённый — Екатеринбургский. К 1910 году прекратили существование ещё 8 горнозаводских округов, были закрыты 22 завода, 12 из которых больше никогда не заработали. В этот период Нижнетагильский горный округ тоже испытывал проблемы, но грамотное управление заводами со стороны владельца Елима Павловича Демидова спасло округ от полного разорения. Пользуясь широкими связями в правительстве и военном ведомстве, он смог обеспечить заводы заказами на период кризиса, а вложение личных средств в техническое перевооружение заводов и использование передовых технологий помогли поддерживать работоспособность основных предприятий округа вплоть до середины 1917 года.

Нижнетагильский железоделательный завод

(фото 1907-1911 гг. / из архивов Нижнетагильского краеведческого музея / общ. достояние)

Только в августе 1917 года демидовские заводы на Урале были акционированы, а после Октябрьской революции Нижнетагильский горнозаводской округ был упразднён.

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— альманах «Тагильский краевед» (самиздат) №№ 1-20, 1989 - 2010 гг.

— Белов В. Д. «Исторический очерк уральских горных заводов» Санкт-Петербург, 1896 г. (репринт).

— «Из истории заводов и фабрик Урала» (сборник статей), Свердловское книжное издательство, 1960 г.

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

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