История Невьянского завода. Часть 1

В краеведческой литературе и на исторических форумах в Сети нередко можно встретить фразу: «Без Невьянска не было бы и Тагила». В доказательство приводятся несколько фактов. Невьянск старше Нижнего Тагила и именно здесь был пущен первый демидовский завод. Именно Невьянск Акинфий Демидов сделал центром своей «железной империи» на Урале, подолгу жил здесь сам и воспитывал своих сыновей. В Невьянск приезжали царские чиновники для встреч с Демидовыми. В Невьянске хранились документы и казна всего демидовского хозяйства. Всё это так. Но почему Невьянск утратил своё значение уже в 1768 году? Давайте познакомимся с историей города поближе.

Невьянск (фото Дмитрия Ветошкина / с разрешения автора)

Википедия гласит: «Город Невьянск расположен на восточном склоне Среднего Урала на реке Нейве...». «Невьянск. Нейва. Что-то тут не так», — подумают некоторые читатели и будут правы. Изначально река, на которой был построен завод, а потом и город, называлась Невья. На языке оседлых манси, населявших эти места в XVII и XVIII веке, «я» это «река», а «невь» — дерево. Во всех документах, письмах и донесениях XVIII столетия река фигурирует под именем Невья. Своё же нынешнее название она обрела уже после того, как владеть Невьянским заводом стал купец Савва Собакин, выпросивший у императрицы Елизаветы Петровны право называться Яковлевым.

Во всяком случае, это в его письмах начинает встречаться «Нейва» вместо «Невья». С тех пор и повелось: река Нейва, а город — Невьянск. К слову, так бывает и в наши дни. Есть возле Нижнего Тагила посёлок Евстюниха, рядом с которым была открыта шахта «Евстюнихинская» в советское время переименованная в «Евстюнинскую». Но после «перестройки» в страну пришёл капитализм, шахту переоформили на новых владельцев, пропустив в документах одну букву. И с тех пор шахта стала «Естюнинской». Тагильские краеведы пытались указать хозяевам Высокогорского ГОКа на эту ошибку, но их никто не стал слушать.

Невьянский завод — колыбель уральской металлургии. Собственно, завод изначально именовался Федьковским. Строить его начали «радением воеводы Дмитрия Петровича Протасьева» после того, как обнаружили близ деревни Федьковки залежи бурого железняка. Только «радел» за завод воевода плохо, отдавая предпочтение анисовой и казнокрадству, за что в конце концов и получил сполна. Недостроенный завод сгорел, на его месте боярский сын Михайло Бибиков начал строить новый завод, который в 1698 году снова сгорел. Но Бибиков, имея полномочия от царя Петра I на строительство четырёх заводов — Выйского, Тагильского, Федьковского и Каменского, посчитал Федьковский завод самым перспективным, перебросил на него все людские ресурсы и отстроил его заново. Первые пробные плавки в небольшой домнице показали, что железо из местных руд выходит посредственное, но если к бурому федьковскому железняку добавлять «магнит-камень» с одноимённой горы в низовьях реки Тагил, то «чугун и железо получаются добрые, пригодные для изготовления из них пушек и припасов». В то время из Москвы к реке Тагил уже двигался обоз с 25 знатными доменщиками и кузнецами и Бибиков перенаправил его на Федьковский завод. И в 1701 году домны первого казённого уральского завода дали долгожданный металл. Посчитав миссию выполненной, Михаил Афанасьевич Бибиков переключился на строительство Алапаевского завода. А завод в Невьянске получил «по уговору» (то есть в аренду) тульский купец и кузнец Никита Демидович Антуфьев (Антюфеев). Случилось это 4 марта 1702 года.

Никита Демидович Антуфьев (Антюфеев) (неизв. худ. после 1750 г. / общественное достояние)

Прошёл год и Никита Демидович отправился в Москву «сдавать заводишко взад». Оказалось, что проблема в доставке заводской продукции с Урала в европейскую часть России: перевозчики «драли три шкуры» выставляя цену за свои услуги по 2 копейки за пуд груза. Получая завод «по уговору», Никита обязался поставлять казне железо по 15 копеек за пуд. Себестоимость пуда невьянского металла обходилась ему в 12 копеек. Две копейки надо было отдать перевозчикам. Одна копейка с пуда оставалась заводчику. «Так и по миру пойти недолго», — жаловался Никита Демидович думному дьяку Сибирского приказа Андрею Виниусу, приехав в столицу.

Как Виниус уговорил будущего Демидова не расторгать договор аренды, неизвестно. Говорят, что дьяк и Никита договорились о тайной плавке калатинской меди (с месторождения на реке Калате близ современного Верх-Нейвинска), в которой было много серебра, и тайной доставке серебра в Москву лично Андрею Андреевичу. Эти слухи и легли в основу легенд о «демидовском монетном дворе» в подвалах Невьянской башни. Правда это или нет, пока неизвестно. Известно лишь, что в 1704 году дьяк попал под следствие, а через год сбежал в Голландию из страха быть посаженным на кол. За что на него так разгневался царь Пётр, остаётся только гадать. Пока же принято считать, что итогами визита Никиты Демидовича в Москву стали поднятие закупочных цен и передача ему в аренду на 5 лет Уткинской казённой пристани на реке Чусовой.

Прошло ещё полгода и Никита Демидович столкнулся с новой бедой — Федьковское месторождение железняка стало истощаться. Деятельный его сын Акинфий попытался организовать местных поселенцев на сбор луговых руд, но отправить копать луговую (болотную) руду было некого: все мастеровые и подмастерья были заняты на заводе, а крепостных у будущих «железных королей Урала» было всего пять душ плюс четверо вольнонаёмных рудознатцев. Кроме того, почти все месторождения бурого железняка были записаны за казной, а те, что никому не принадлежали, были бедны. Никита Демидович вновь отправился в Москву «челом бить» о передаче ему неразрабатываемых казённых рудников. Оставшийся на хозяйстве Акинфий решил не терять времени даром и начал потихоньку возить магнитный железняк с Магнит-горы. К тому времени, как батюшка вернулся из Белокаменной, Акинфий уже успел перевезти почти 2 тысячи пудов магнитного железняка. Татьбой (то есть воровством) это в ту пору не считалось, так как вся руда собиралась с поверхности склонов и у подножья горы. Никита вернулся с хорошими известиями: казна передала Невьянскому заводу сразу три рудника: Бродовской в 30 верстах от Невьянского завода, Тамакуловский в 8 верстах и Погорельский медный рудник. Так же к заводу приписали Аятскую и Краснопольскую слободы, село Покровское и обширную «лесную дачу для жжения уголья». Это стало хорошим подспорьем для завода. Год спустя Никите официально разрешили возить с Магнит-горы «валунчатые» руды для выплавки на Невьянском заводе по тысяче пудов в месяц, а также немного подняли закупочные цены.

В 1706 году Невьянский завод поставил в казну 26 пушек, 4 мортиры, 3350 ядер, 7400 бомб, 27400 гранат и 18925 пудов полосового железа. Пушки Невьянского завода были «стрельбой опытованы, от той стрельбы устояли и впредь к стрельбе годны». А в 1709-м царь Пётр, видя усердие Никиты Демидовича, назначил его «камисаром» то есть смотрящим за работой всех металлургических заводов на Урале.

Невьянский завод начал расти. Строились избы для мастеровых и бараки для сезонных рабочих, появился рынок, заработал ям с постоялым двором. Единственное, чего долгое время не было в заводском посёлке, так это кабака. Сам Никита Демидович не употреблял ничего крепче кваса, терпеть не мог пьяниц и всячески боролся с выпивохами на производстве. Равнодушен был к спиртному и Акинфий Никитич, ставший вскоре фактически первым лицом на Невьянском заводе. Будущие Демидовы были лояльно настроены к старообрядцам и «гулящим людям». Случалось, что укрывали и беглых крестьян, если те оказывались хорошими кузнецами, горщиками или были знакомы с литейным производством.

Здесь же, в Невьянске, впервые на Урале появились иноземные мастера, набранные из шведов и датчан, попавших в плен во время Северной войны 1700 – 1721 годов. Сколько их было точно неизвестно. В различных источниках фигурируют цифры от 2 до 9. Какова их дальнейшая судьба, тоже не ясно: считается, что большинство из них после окончания войны вернулись в родные места. Но, видимо, не все, потому что нет-нет, да и встретятся на Урале фамилии Андерсон или Свенсон.

В 1746 году близ Невьянска было найдено «песошное» (рассыпное) золото. Но первооткрыватель его вскоре сгинул при загадочных обстоятельствах и о золоте забыли до 1820 года. Разработку этого месторождения вели уже не Демидовы, а Яковлевы, потомки того самого Саввы Собакина, который в 1768 году купил Невьянский завод у Прокофия Акинфиевича Демидова.

(продолжение следует)

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам: альманаха «Тагильский краевед», НТГИА, ГАСО и tagil-press.ru