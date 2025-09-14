Итальянские владения Демидовых. Часть 3

После смерти Павла Павловича Демидова вилла Медичи ди Пратолино — Демидофф перешла по наследству его супруге, Елене Трубецкой, которая не пожелала оставаться в Италии и отправилась в Россию. Поначалу она поселилась в Киеве, но, прожив там пять лет, переехала в Одессу. Здесь, на Малофонтанной дороге (сейчас это Французский бульвар), она приобрела участок пустующей земли площадью чуть больше 4 гектаров, на котором решила построить усадьбу. Елена Петровна взялась за дело основательно. Она наняла архитектора, который бывал в Италии, и попросила его разработать проект дома с двумя флигелями и парком, но обязательно отразить в нём черты виллы Медичи Ди Пратолино – Демидофф. Строительство продолжалось пять лет. Ещё два года ушло на декоративное оформление фасадов главного здания усадьбы, в частности фриза, на котором были размещены более двух десятков бюстов и барельефов, изображавших великих русских и европейских политиков и деятелей культуры – Ришелье, Тициана, Пушкина, Рафаэля, Шекспира, Байрона и других. Когда пришло время регистрировать усадьбу в муниципалитете, Елена Петровна заявила её как «строение № 31 по Малофонтанной дороге, вилла Е. П. Трубецкой, княгини Сан-Донато». Говорят, это название Елена Петровна выбрала специально, чтобы оградить себя от домогательства ухажёров и охотников за демидовскими капиталами: фамилия Демидовых в Российской Империи была на слуху у всех, а кто такие князья Сан-Донато, знали не многие. Так на картах и в справочниках Одессы конца XIX – начала ХХ века появилась «Вилла Сан-Донато». Виллу окружал небольшой парк с фонтаном и гипсовыми фигурами львов и оленей, а также два мраморных бюста: самой Елены (он сохранился до наших дней) и Павла Павловича Демидова (был похищен итальянским офицером в 1942 году, во время оккупации Одессы).

Загородная «вилла Сан-Донато» в Одессе (фото Сергея Котелко, 2012 г. / с разрешения автора) Загородная «вилла Сан-Донато» в Одессе (фото Сергея Котелко, 2012 г. / с разрешения автора) Загородная «вилла Сан-Донато» в Одессе (фото Сергея Котелко, 2012 г. / с разрешения автора) Загородная «вилла Сан-Донато» в Одессе (фото Сергея Котелко, 2012 г. / с разрешения автора)

Со временем в этом районе стали строить дачи зажиточные одесские купцы и богатые горожане. На участке № 16 в 1914 году был построен съёмочный павильон киноателье «Мирограф», а спустя два года по соседству с Еленой Петровной, на участке № 33, купец Дмитрий Харитонов построил свою кинофабрику, где снимались фильмы с участием Веры Холодной. Такое соседство предопределило судьбу одесской виллы Сан-Донато: после революции её включили в состав одной из трёх Одесских кинофабрик, а после их слияния территория усадьбы вошла в состав Одесской киностудии. Сейчас в особняке находится Музей кино.

Впрочем, записывая свою усадьбу в городской управе Одессы, Елена Петровна слукавила: княгиней Сан-Донато она уже не являлась, так как в 1897 году передала титул своей дочери Марии Павловне Демидовой накануне её свадьбы с одним из богатейших российских предпринимателей того времени

— Семёном Семёновичем Абамелек-Лазаревым. Вилла в Пратолино стала подарком на свадьбу дочери, хотя официально дарственная была оформлена только шесть лет спустя, в 1903 году.

Портрет княгини М. П. Абамелек-Лазаревой (худ. Н.П. Богданов-Бельский, 1901 г. / общ. достояние)

В декабре 1912 года Мария Павловна оформила продажу имения Пратолино своему мужу, князю Семену, за 270 000 лир актом от 6 декабря 1912 года. Для чего это было нужно, не совсем понятно. По одной из версий, князь Абамелек-Лазарев затевал какую-то грандиозную сделку, и ему была нужна недвижимость для залога. По другой версии, сделано это было для того, чтобы на виллу не заявляли права другие члены семьи Демидовых.

Семён и Мария Абамелек-Лазаревы (фото неизв. автора, до 1916 г. / общ. достояние)

Осенью 1916 года Семён Абамелек-Лазарев был убит на Кавказе. Мария унаследовала всё состояние мужа и всю его недвижимость. Вилла Медичи ди Пратолино – Демидофф вернулась в собственность Демидовых. Княгиня Мария Павловна прожила остаток жизни вдовой. Некоторое время она жила на вилле Пратолино, занимаясь сбором архивных данных о семье Демидовых. После смерти матери в 1917 году она оформила опеку, а затем, в 1932 году, официально усыновила сына старшей сестры Авроры от первого брака – Павла Карагеоргиевича, будущего регента Югославии. Несмотря на полученное в Англии техническое образование, Павел тяготел к музыке и искусству и проводил в Пратолино большую часть своего времени, помогая по мере сил Марии содержать виллу и работать с архивами.

Княгиня М. П. Абамелек-Лазарева и Павел Карагеоргиевич в Пратолино (фото неизв. автора, до 1917 г. / общ. достояние)

Кроме сбора архивных материалов, Мария занималась благотворительностью и пыталась отстоять принадлежавшую семье недвижимость. Усадьбу матери и дом отца в Одессе ей отсудить не удалось: советская власть реквизировала здания и вступать в юридические споры «с бежавшими из страны буржуями» не собиралась. Зато удалось отстоять виллу Абамелек в Риме, которую Семён Семёнович завещал передать в собственность Академии художеств Российской империи. На роскошный дворец Абамелек-Лазарева заявил права Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, объявивший себя правопреемником Академии художеств. Судебное разбирательство велось два года, и в ноябре 1937 года последняя княгиня из рода Демидовых была признана единственной наследницей виллы Абамелек. Но всего на 10 лет, так как в 1947 году виллу передали Советскому Союзу в качестве репарации по итогам Второй мировой войны. Вплоть до середины 60-х годов ею совместно владели институт имени Репина, Русский музей и Министерство иностранных дел СССР, но затем виллу полностью передали в ведение МИДа. Часть коллекции живописи осталась в здании, остальное было вывезено в Советский Союз и распределено по музеям. В настоящее время вилла Абамелек принадлежит Министерству иностранных дел России и является резиденцией посольства Российской Федерации в Италии.

Коллекции произведений искусств с виллы Медичи ди Пратолино – Демидофф повезло меньше. Она была почти вся распродана в частные коллекции, причём зачастую экспонаты продавались по сильно заниженным ценам. То немногое, что сейчас находится на вилле, составляет, по некоторым оценкам, лишь десятую часть коллекции, собранной тремя поколениями Демидовых.





Фото © 2012 Сергей Котелко



