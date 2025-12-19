Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отсутствия пандуса в подъезде дома в Нижнем Тагиле

После недавнего прямого эфира мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в ходе которого была озвучена проблема с установкой пандуса в подъезде дома № 8 по улице Днепровской, руководитель регионального СУ СК России Богдан Францишко поручил следственному отделу по Дзержинскому району возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

К главе города обратилась женщина с просьбой помочь в установке пандуса. Тагильчанка воспитывает 10-летнего ребёнка с инвалидностью и уже более трёх лет не может добиться выполнения решения суда, обязывающего обеспечить доступную среду.

Женщина рассказала, что сначала комиссия признала возможность установки пандуса, однако после этого в течение года никаких работ проведено не было. После обращения в прокуратуру вопрос дошёл до суда, и прошло уже более двух лет с момента вынесения решения, но пандус так и не появился.

«Вся эта ситуация выглядит, мягко говоря, очень некрасиво, возникает ощущение, что хотят от нас отвязаться или просто забыть. Это нарушение прав ребёнка с инвалидностью, и чем дольше это происходит, тем меньше мы будем выходить из дома — сын растёт, не сможем вести социальную жизнь», — сказала тагильчанка.

По словам Владислава Пинаева, специалисты докладывали о невозможности установки пандуса из-за угрозы безопасности для третьих лиц. Вместе с тем глава города предложил провести очную встречу на месте с участием всех заинтересованных сторон. К обсуждению планируется привлечь управляющую компанию и жителей дома.

На данный момент следователи осмотрели место, где необходима установка пандуса, проводят допросы, истребовали необходимую документацию. Ход расследования находится на контроле аппарата следственного управления.