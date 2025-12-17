В Свердловской области начали выдавать разрешения на рубку ёлок к Новому году

С 16 декабря в Свердловской области начали выдавать разрешения на сруб ёлок и сосен к Новому году. Получить документ можно в одном из 30 лесничеств региона, сообщили в Свердловском отделении Российского экологического общества (РЭО).
Экологи отмечают, что выбирать хвойные деревья разрешается только на площадях, где необходима расчистка от лесных насаждений. А именно: под линиями электропередачи, в просеках, противопожарных разрывах, на трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог.
За незаконную рубку деревьев размер штрафа для граждан составляет до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если сумма ущерба лесному фонду превысит 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.
В РЭО напоминают, что отличная альтернатива живой ёлочке — искусственная, которая прослужит много лет, позволит сохранить лес и избавит вас от хлопот, связанных с приобретением живой ели.