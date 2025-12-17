В Свердловской области начали выдавать разрешения на рубку ёлок к Новому году

С 16 декабря в Свердловской области начали выдавать разрешения на сруб ё лок и сосен к Новому году. Получить документ можно в одном из 30 лесничеств региона , сообщили в Свердловско м отделени и Российского экологического общества (РЭО).

Экологи отмечают, что в ыбирать хвойные деревья разрешается только на площадях, где необходима расчистка от лесных насаждений. А именно: под линиями электропередачи, в просек ах , противопожарных разрывах, на трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог.

За незаконную рубку деревьев размер штрафа для граждан составляет до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если сумма ущерба лесному фонду превысит 5 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.