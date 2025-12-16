В Пермском крае нашли группу из 13 пропавших свердловских туристов, отправившихся в поход на гору Ослянка

Накануне вечером в Пермском крае завершилась поисково-спасательная операция по поиску свердловских туристов, которые выехали в поход на снегоходах в сторону горы Ослянка, а позже перестали выходить на связь.

Напомним, в прошедшую субботу, 13 декабря, 15 туристов из Свердловской области отправились на снегоходах из посёлка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа в сторону горы Ослянки, расположенной в Кизеловском городском округе. Двое туристов вернулись обратно в тот же день, а остальные перестали выходить на связь после 16:00.

В связи с пропажей туристов СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. В поисках участвовали более 100 человек и 46 единиц техники. Было обследовано более 63 квадратных километров.

Спасатели обнаружили всех пропавших туристов, в том числе ещё шестерых человек из другой туристической группы, в пяти километрах от турбазы, из которой они выдвинулись в поход. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, из-за непогоды пропавшим пришлось переночевать в доме в заброшенной деревне Большая Ослянка.

«В Пермском крае завершена поисково-спасательная работа по поиску двух туристических групп, состоящих из 19 человек. Все прибыли на базу постоянной дислокации, все живы, здоровы, обследованы скорой медицинской помощью», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Денис Говоров.