В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала мэрию благоустроить тротуары и отремонтировать бордюры на Тагилстрое

Прокуратура Тагилстроевского района провела проверку, в ходе которой выявила отсутствие тротуаров около жилых домов на улице Константина Пылаева и частичное разрушение бордюров на улице Попова. По результатам проверки в отношении МКУ «Управление городским хозяйством Нижнего Тагила», администрации города и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» был подан административный иск о признании бездействия незаконным и возложении обязанности устранить нарушения.

Ответчики на судебном заседании не присутствовали. «Служба заказчика городского хозяйства» в письменном возражении сослалась на то, что устранение нарушений потребует много времени и решения вопросов финансирования. В администрации Нижнего Тагила указали, что установка бордюров и строительство тротуаров не были запланированы на этот год, но, возможно, впоследствии будут внесены в план работ в рамках ремонта городской инфраструктуры с учётом наличия необходимого финансирования.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила установил, что на улице Константина Пылаева действительно имеются значительные выбоины на дороге, а также отсутствуют тротуары у нескольких домов. Также были выявлены разрушения бордюров на улице Попова, влияющие на безопасность дорожного движения.

Суд признал бездействие МКУ «Управление городским хозяйством Нижнего Тагила», администрации города и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» незаконным и обязал в течение года обеспечить работы по благоустройству тротуаров на улице Константина Пылаева от дома № 7а до дома № 64, а также отремонтировать бордюры около домов № 2 и № 19 на улице Попова.

Решение суда вступило в законную силу.