ЦБ повышает тарифы на ОСАГО

Сегодня вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО на 15% для собственников легковых автомобилей и на 40% для владельцев мотоциклов, пишет «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что стоимость ОСАГО страховщики рассчитывают, умножая базовую ставку на коэффициенты (территориальный, возрастной и прочие). Размер самой ставки компании определяют в пределах установленного ЦБ коридора.
По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), сегодня, 10–12% водителей ездят без полисов, штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, что, по мнению стаховщиков, недостаточно.
Член Общественной палаты РФ Александр Холодов допустил, что расширение тарифного коридора может спровоцировать ещё большее число граждан начать ездить без полиса. Он также предложил дополнить КоАП штрафом в размере 50 тысяч рублей, который будет применяться в отношении водителей, у которых нет ОСАГО и по вине которых произошло ДТП.
Напомним, что с 1 марта 2025 года должен быть запущен эксперимент по проверке наличия полисов ОСАГО через комплексы фиксации нарушений. Первыми регионами для проведения эксперимента станут Москва, Свердловская и Волгоградская области. Однако, первые штрафы за отсутствие полисов в автоматическом режиме начнут выписывать не раньше осени 2026 года.