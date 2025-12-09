ЦБ повышает тарифы на ОСАГО

Сегодня вступает в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО на 15% для собственников легковых автомобилей и на 40% для владельцев мотоциклов , пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что стоимость ОСАГО страховщики рассчитывают, умножая базовую ставку на коэффициенты (территориальный, возрастной и прочие). Размер самой ставки компании определяют в пределах установленного ЦБ коридора.

По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), сегодня, 10–12% водителей ездят без полисов, штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, что, по мнению стаховщиков, недостаточно.

Член Общественной палаты РФ Александр Холодов допустил, что расширение тарифного коридора может спровоцировать ещ ё большее число граждан начать ездить без полиса. Он также предложил дополнить КоАП штрафом в размере 50 тыс яч руб лей, который будет применяться в отношении водителей, у которых нет ОСАГО и по вине которых произошл о ДТП.