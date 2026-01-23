Образец хорошего вкуса и высокого стиля. Театр моды гимназии № 86 отметил своё 30-летие

Театр моды гимназии № 86 «Стиль-класс» отметил своё 30-летие. Мероприятие прошло на сцене Нижнетагильского театра кукол.

Зрители увидели яркое шоу, в котором были представлены коллекции разных лет, созданные за всё время существования театра.

В их числе «Высотки» — символ роста и будущего Нижнего Тагила, ностальгические «Прогулка по крышам» и «Земля улыбок», коллекции с восточным колоритом «Бомбей», «Принцесса специй», «Тайко» и коллекция на тему театра — «В плену кулис».

«Это уникальный театр детской моды, котрый, наверное, может составить конкуренцию серьёзным модным домам в масштабах всей страны. Его отличает креативность, нестандартный подход к созданию коллекций и артистизм. За 30 лет существования он создал свой неповторимый, фирменный стиль», — рассказала АН «Между строк» мама одной из учениц гимназии.

Гостями праздника стали генеральный директор АО «Уралкриомаш», депутат Нижнетагильской городской думы Дмитрий Скоропупов, представители управления образования администрации города, театры моды из Дома детского творчества Тагилстроевского района, ГДДЮТ, ДДДЮТ и их руководители, ветераны и действующие наставники «Стиль-класса», выпускники.

Выступавшие отмечали, что театр моды гимназии № 86 — это образец хорошего вкуса и высокого стиля.