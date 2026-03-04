В Нижнем Тагиле хитрый риэлтор за полцены купила квартиру у женщины, обманутой мошенниками

В Нижнем Тагиле риелтор купила квартиру за полцены у женщины, находящейся под влиянием мошенников. Суд встал на сторону продавца.

Тагильчанка обратилась к риелтору за помощью в продаже квартиры, отметив, что сделать это надо как можно быстрее. Оказалось, что в этот момент женщина находилась под давлением, оказываемом телефонными мошенниками.

Риэлтор быстро смекнула, что на этой ситуации можно нехило навариться, снизила рыночную стоимость квартиры почти в два раза и сама купила эту квартиру.

Однако позже сделка была оспорена, суд, изучив все обстоятельства дела, признал сделку недействительной, а действия риелтора — недобросовестными.

«Суд, рассматривая дело, учёл это [факт давления со стороны мошенников] как одно из основных обстоятельств, послужившее основанием для принятия решения в пользу потерпевшей, и принял решение о признании сделки недействительной и возврате квартиры предыдущему хозяину», — рассказал заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко в эфире ТК «Телекон.