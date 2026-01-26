Внесистемная оппозиция определилась с кандидатом на выборах в Госдуму по Нижнетагильскому округу. Им стал 31-летний предприниматель из Петрокаменского

Осенью 2026 года в России состоятся выборы в Государственную думу. Пока парламентские партии определяются с медийными кандидатами в регионах, внесистемная оппозиция ищет новые лица.

Одним из таких лиц стал обычный 31-летний предприниматель из села Петрокаменского муниципального округа Горноуральский, Дмитрий Абашев. Сейчас Дмитрий формирует команду — она необходима для регистрации, сбора подписей и проведения избирательной кампании. Он намерен баллотироваться от оппозиционной партии «Рассвет» по Нижнетагильскому избирательному округу.

Мы пообщались с Дмитрием и узнали, почему он, не имея опыта участия в муниципальных и региональных выборах, решил сразу выйти на федеральный уровень.

— Дмитрий, расскажите немного о себе.

— Я родился и окончил школу в селе Петрокаменское. Затем в 2018 году окончил Уральский государственный лесотехнический университет, получил профессию химика-технолога. Некоторое время работал на заводе, но в 2019 году вернулся в родное село. Работал в местной территориальной администрации специалистом, а затем заместителем директора в Центральной библиотеке района. Сейчас я индивидуальный предприниматель, занимаюсь розничной торговлей.

— Когда у вас появился интерес к политике, что подтолкнуло к участию в общественной жизни?

— Интерес к политике возник как раз в период работы в администрации. Меня начали волновать простые вопросы: почему в России низкие зарплаты, почему в такой богатой стране некачественные дороги, почему у муниципалитетов столь ограниченные средства и полномочия? От более простых вопросов перешёл к более сложным. Я долгое время не был готов присоединиться к какой-либо партии, но в 2024 году подал заявку на вступление в партию «Рассвет», а в 2025 году стал её членом и председателем регионального отделения.

— Расскажите про проект «Общество добрых дел».

— Наши товарищи в Екатеринбурге запустили проект, который занимается сбором средств на помощь приютам для бездомных животных. По их примеру, мы решили организовать такое же сообщество в Нижнем Тагиле. У проекта довольно скромный бэкграунд, есть ещё над чем работать. Проект движется лишь за счёт инициативы участников-волонтёров. Мы сейчас на стадии переосмысления концепции организации и формирования более эффективных инструментов по привлечению сил и средств. Но мы уже сумели закрыть три сбора в пользу приюта для бездомных животных «Дай Шанс». Нам удалось собрать средства на приобретение вакцин, купить мойку высокого давления и закупить небольшой запас корма.

— Почему вы решили баллотироваться в депутаты Государственной думы?

— У меня есть маленькие дети, жена, родители, любимое дело и мечты. Прежде всего, я хочу, чтобы все мы жили в более предсказуемое и спокойное время, без всевозможных запретов и ограничений, и просто развивались. Я вижу, что подобную позицию не разделяют в Госдуме. Поэтому я и решил баллотироваться.

— Что вас не устраивает в текущем положении дел в стране?

— Прежде всего, меня не устраивает практика введения всевозможных ограничений: на интернет, на возможности самовыражения через мнение или искусство. Я глубоко убеждён, что необходимо развитие демократических институтов, возвращение к практике прямых выборов в муниципалитетах и снятие ограничений на участие в них, а также обеспечение принципа сменяемости власти на руководящих должностях. Также я убеждён, что интернет сегодня для россиян не представляет никакой опасности, он позволяет жить намного легче и удобнее, он даёт огромное количество возможностей для развития и обучения. Поэтому я считаю принятые ограничения в интернете вредными.

— Что, на ваш взгляд, необходимо изменить?

— Прежде всего необходим совершенно другой подход: должны цениться прежде всего жизнь человека, свобода и справедливость.

Люди должны иметь возможность выбирать тех представителей во власть, кому они доверяют, тех, кто готов защищать их интересы. Необходимо считаться с мнением граждан в любых вопросах. И граждане должны иметь инструменты контроля за принимаемыми решениями, как и записано в Конституции.

Если говорить более предметно, то я считаю, что власть должна начинаться снизу, имея возможность делать жизнь людей «на земле» лучше и качественнее. Муниципалитетам (властям городов и сёл) необходимы более широкие полномочия и бюджеты на развитие. В настоящее время там нет ни того, ни другого: поэтому у нас некачественные дороги, больницы стоят без ремонта, ужасная экология. Необходимы изменения в бюджетной и муниципальной сферах, поддержка малого и среднего бизнеса, потому что это возможности для одних, рабочие места для других и налоговые доходы для государства. Малый и средний бизнес — это конкуренция, а значит, борьба за приемлемые цену и качество. А новые налоги — это смерть для многих малых и средних предприятий.

— Представим, что вы стали депутатом Государственной думы. Какие три законопроекта в первую очередь необходимо принять?

— Я точно бы выступал за снятие ограничений в интернете, развитие прозрачных инструментов выборов и снижение налогов.

— Есть ли у вас команда единомышленников?

— Да. Это члены партии «Рассвет», активисты и общественные деятели, просто неравнодушные граждане. Их поддержка была очень важна при принятии решения баллотироваться.

— Что вы планируете делать дальше после завершения выборов?

— Естественно, всё зависит от их результата. Я предполагаю различные варианты развития, понимая все потенциальные риски. Но стремиться вместе с командой мы будем к победе. А следовательно, и продолжать работать в выбранном направлении.

— Планируете ли вы продолжить свою политическую карьеру после выборов? Если да, то в каком направлении?

— Грядущие выборы — не последние, это всегда цикл. Поэтому я планирую развивать свою общественную деятельность, участвовать в других выборах, стараться делать полезные вещи, которые смогу.

«Рассвет» — российская незарегистрированная политическая партия, созданная в 2024 году сторонниками Екатерины Дунцовой* после её недопуска к президентским выборам.

*Внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов