В Нижнем Тагиле из-за повышения арендной платы может закрыться частный приют для животных, где содержатся 90 кошек и собак 

В Нижнем Тагиле может закрыться частный приют для животных «Дай шанс», который находится в районе Рудника им. III Интернационала и где на данный момент содержатся 90 кошек и собак. Арендная плата за территорию, где располагается приют, возросла и у организаторов не хватает ресурсов на его содержание.

Часть животных нуждаются в лечении и стерилизации. По словам владелицы приюта, Анны Кондрашовой, переезд для такого количества четвероногих, особенно зимой, практически невозможен. Ещё сложнее найти передержки или постоянные дома. Через соцсети она обратилась к неравнодушным людям за помощью, чтобы собрать необходимую сумму для сохранения приюта.

«Зима, мы совершенно точно никуда не двинемся сейчас. Да и покидать эту территорию я не хочу, мы столько сил вложили. Как представлю, что это все заново несколько лет переживать, аж жить не хочется. <…> Есть ещё долги. Надо купить материалы на будки. Про ещё какие-то там нужды я сейчас вообще молчу. Животных некоторых нужно к ветеринару везти. Но самое главное: без оплаты аренды посреди зимы нам везти к ветеринару будет некого», — пишет девушка в социальных сетях.

В 2022 году Анна Кондрашова выиграла президентский грант в размере 593 тысячи рублей с проектом «Единый городской центр взаимопомощи людей и животных». Сейчас требуется собрать около 200 тысяч на неотложные нужды. Анна надеется на поддержку общественности, так как в одиночку ей не по силам содержать приют.

«Если мы останемся здесь, то нам останется доделать совсем немного, и тогда мы сможем спокойно работать. А если мы будем переезжать, то скорее всего работать там уже не получится. И даже если бы я могла взять кредит, с переездом на новую территорию я бы не смогла его оплачивать, так как работать было бы невозможно», — поделилась Анна с АН «Между строк».

По вопросам, связанным с поддержкой приюта, можно обращаться по телефону: +7(999) 568-34-41.