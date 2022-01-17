9,3 млн рублей выиграли общественники из Нижнего Тагила в конкурсе президентских грантов 

Пять тагильских общественных организаций Нижнего Тагила выиграли президентские гранты. В 2022 году победители конкурса получат поддержку от 593 тысяч рублей до 3 млн рублей.

Самый большой грант — 2 млн 999 тысяч рублей — достался проекту «Команда поддержки ребёнку и семье», автором которого стала организация «Центр семейной терапии и консультирования». Идея проекта заключается в помощи детям, подросткам и семьям, пережившим травмы и жестокое обращение. Всего при помощи психологической поддержки планируют помочь не менее чем 120 семьям. Для этого хотят привлечь психологов, медиков, педагогов, воспитателей и социальных работников, а также активных родителей и студентов педагогических отрядов.

Второй грант на сумму 2 млн 996 тысяч рублей получила региональная общественная организация «Город добрых людей» с проектом «Точка опоры» по психологической поддержке и социальной адаптации подростков. По словам организаторов, «Точка опоры» включает в себя социально-театральные занятия для подростков. Его участниками могут стать дети и подростки от 8 до 23 лет разных целевых групп, для каждой из которых разработана специальная программа адаптации.

Третий грант в размере 1,5 млн рублей получит инклюзивный фестиваль уличного спорта для детей и подростков «Цени то, что есть». Его выиграла организация «Шаг вперёд» Александра Коченкова. Фестиваль будет проходить в Нижнем Тагиле в течение четырёх месяцев. Юные тагильчане будут соревноваться в 12 уличных видах спорта, таких как стритбол, дворовый футбол, уличная атлетика, танцы, кибербаскетбол, киберфутбол, бочче, шахматы, шашки и даже «резиночки».

Также поддержку в 1 млн 236 тысяч рублей получила Свердловская региональная общественная организация «Общество любителей русской истории». Она продолжит проект «Моя история в Книге Памяти: у станка как на фронте» о тружениках Уральского танкового завода № 183 (сейчас — «Уралвагонзавод»). На средства грантов прошлых лет оцифровали 1160 страниц ветхих машинописных альбомов с информацией о 29 тысячах тружеников завода и материалы 40 личных дел. В этом году планируют зафиксировать информацию в электронной картотеке и дополнить сайт проекта историями тружеников и видеороликами.

Ещё один грант в размере 593 тысяч рублей выиграла Анна Кондрашина с проектом «Единый городской центр взаимопомощи людей и животных». В 2018 году девушка открыла на Руднике им. III Интернационала свой приют под названием «Дай шанс». Сейчас под её опекой живут более 70 четвероногих. На средства гранта Анна хочет создать единый городской центр, в котором можно будет стерилизовать животных и посещать занятия с кинологами.