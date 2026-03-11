Убийцу 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимира Александрова оставили в колонии 

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставил в колонии убийцу 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимира Александрова.

«Приговор был обжалован адвокатом осуждённого. В апелляционной жалобе защитник настаивал на недоказанности вины В. Александрова и просил оправдать подзащитного. Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции по итогам рассмотрения жалобы оставил наказание, назначенное Свердловским областным судом, без изменения», — говорится в официальном канале судов Свердловской области.

Напомним, 30 октября Свердловский областной суд приговорил Владимира Александрова к пожизненному лишению свободы. Мужчина был признан виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск отца 11-летней девочки о компенсации морального вреда в размере 8 млн рублей.

Поздним вечером 30 августа 2024 года Владимир Александров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил ребёнка в свою комнату и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. В ночь на 31 августа мужчина, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил девочку с целью сокрытия преступления. Тело ребёнка Александров оставил в подвале, накрыв его дверью.

В ходе предварительного расследования вскрылось второе преступление. По версии следствия, 5 августа 2024 года Александров, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная о наличии психического расстройства у знакомой 20-летней девушки, под обманным предлогом привёл её в свою комнату и надругался над ней. В дальнейшем он в течение четырёх часов не выпускал её из квартиры.