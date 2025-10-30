Убийца 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле приговорён к пожизненному лишению свободы

Сегодня, 30 октября, в Свердловском областном суде огласили приговор по резонансному уголовному делу в отношении жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины, а также 11-летней девочки и её убийстве.

Напомним, мужчина обвинялся в совершении преступлений по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), чч. 1, 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в том числе не достигшей четырнадцатилетнего возраста, сопряжённое с совершением другого особо тяжкого преступления против личности), чч. 1, 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в том числе в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сопряжённые с совершением другого особо тяжкого преступления).

«Поздним вечером 30 августа 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под обманным предлогом заманил в свою комнату малолетнюю девочку, являвшуюся дочерью малознакомого ему мужчины. После этого фигурант с применением физического насилия совершил в отношении беспомощного ребёнка преступления сексуального характера. Телефон девочки обвиняемый выбросил в окно. Затем, в ночь на 31 августа 2024 года злоумышленник, спустившись в подвал дома, где расположена его комната, задушил малолетнюю с целью сокрытия преступлений против её половой неприкосновенности. Тело потерпевшей обвиняемый оставил в подвале, накрыв дверью. В ходе расследования уголовного дела проведены осмотры мест происшествий и предметов, обыски, выемки, очные ставки, допросы, проанализированы сведения о соединениях абонентов сотовой связи, характеризующая документация в отношении обвиняемого, потерпевших и ряда свидетелей», — рассказали ранее АН «Между строк» в пресс-службе СУСК по Свердловской области.

Владимира Александрова задержали в сентябре 2024 года. В ходе предварительного расследования вскрылось второе преступление. По версии следствия, мужчина 5 августа 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и зная о наличии психического расстройства у знакомой 20-летней девушки, под обманным предлогом привёл её в свою комнату и надругался над ней. В дальнейшем он в течение четырёх часов не выпускал её из квартиры.

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Как говорится в официальном канале судов Свердловской области, Свердловский областной суд признал Владимира Александрова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.131, ч.1 ст.132, ч.1 ст.127, п. «б» ч.4 ст.131, п.п. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего: осуждённый должен выплатить отцу девочки 8 млн рублей компенсации морального вреда. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Редакция АН «Между строк» составила хронологию этого резонансного дела.